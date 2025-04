MERIDA, Mexique, 14 avril 2025 /CNW/ - Lors du récent sommet Tech4Nature 2025, Huawei, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ses partenaires locaux ont lancé la phase deux du projet Tech4Nature du Mexique, qui vise à renforcer la protection des jaguars dans la réserve d'État de Dzilam de Bravo et à étudier les effets du changement climatique sur la biodiversité.

Le lancement officiel de la phase deux de Tech4Nature au Mexique au sommet Tech4Nature 2025 Huawei-UICN

Aux côtés de Huawei et de l'UICN, le lancement a été organisé par le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Mexique, le gouvernement de l'État du Yucatán et le partenaire local C-Minds.

« Au Mexique, 42 % des écosystèmes de notre pays sont confrontés à un certain degré de dégradation que nous devons résoudre. Cela implique une surveillance et de nombreux travaux de restauration, mais cela signifie aussi quelque chose de plus important, ce qui est précisément ce que nous constatons grâce à cette alliance », a déclaré Marina Robles García, sous-secrétaire de la biodiversité et de la restauration de l'environnement du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Mexique.

Conformément à l'initiative TECH4ALL de Huawei et à la liste verte de l'UICN, Tech4Nature est un partenariat mondial lancé par Huawei et l'UICN en 2020 pour accroître le succès de la conservation de la nature grâce à l'innovation technologique.

« Aujourd'hui, nous célébrons une vision commune, une vision qui comprend que la conservation ne peut plus dépendre uniquement de bonnes intentions ou de politiques isolées. « Nous avons besoin de la science, de la technologie, de collectivités autonomes et de gouvernements engagés », a déclaré Joaquín Díaz Mena, gouverneur du Yucatán au Mexique, lors du sommet Tech4Nature 2025.

En raison de la perte et de la fragmentation de son habitat, le jaguar est alors considéré comme une espèce qualifiée de « quasi menacée » sur la liste rouge de l'UICN. Pour contribuer à sa conservation, la première phase du projet a permis d'installer 60 appareils audio et plus de 20 pièges à caméra dans la réserve d'État de Dzilam de Bravo. À l'aide de modèles d'IA formés, le système est en mesure de reconnaître les vocalisations et les images des espèces qui habitent la réserve. En avril 2025, la solution avait identifié 147 espèces au total et confirmé la présence de neuf jaguars sur le territoire.

La deuxième phase du projet met l'accent sur la collecte de données sur la distribution des populations de jaguars et la fourniture de renseignements axés sur les données pour appuyer la prise de décisions et améliorer la gestion des réserves dans le but de créer un corridor biologique.

Le sommet Tech4Nature 2025 a réuni des experts, des scientifiques et des chefs de file de la conservation du monde entier pour partager les progrès et les stratégies en matière de conservation de la nature axée sur la technologie.

« La technologie numérique rend la conservation de la biodiversité beaucoup plus efficace et aide les gouvernements et les défenseurs de l'environnement à prendre des mesures plus rapides et plus ciblées », a déclaré Tao Jingwen, directeur du conseil d'administration et directeur du comité du développement durable d'entreprise de Huawei. « Je veux demander à un plus grand nombre de nos partenaires de se joindre à l'initiative Tech4Nature pour faire de la technologie numérique un outil commun pour la conservation de l'écosystème mondial. »

Le sommet ne s'est pas limité à l'examen du projet de la phase deux de Tech4Nature au Mexique. Il a également exploré les projets de la phase deux de Tech4Nature au Brésil, en Chine, en Espagne, au Kenya et en Turquie, démontrant comment les technologies numériques et l'analyse de l'IA peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de divers écosystèmes.

« Ayant jusqu'à présent pris appui sur notre élan, nous attendons avec impatience la deuxième phase de ce partenariat. « Ce nouveau chapitre s'adressera à six pays et favorisera le changement transformateur pour les espèces, les écosystèmes et leurs communautés », a déclaré Úrsula Parrilla, directrice, Bureau régional du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes (ORMACC) pour l'UICN. « En intégrant la technologie à la conservation à grande échelle, nous contribuons à la réalisation des objectifs mondiaux qui visent à placer la nature au centre de la prise de décisions pour le développement durable. »

Projets de la phase deux de Tech4Nature

Le Brésil étudiera l'impact du changement climatique sur l'île de Marajó et surveillera le crabe des mangroves en tant qu'indicateur de la santé de l'écosystème.

étudiera l'impact du changement climatique sur l'île de Marajó et surveillera le crabe des mangroves en tant qu'indicateur de la santé de l'écosystème. La Chine utilise des solutions numériques en réseau et l'analyse de l'IA pour suivre et soutenir la repopulation du primate le plus rare au monde, le gibbon du Hainan , qui ne compte plus que 42 spécimens.

utilise des solutions numériques en réseau et l'analyse de l'IA pour suivre et soutenir la repopulation du primate le plus rare au monde, le gibbon du , qui ne compte plus que 42 spécimens. L' Espagne a pour objectif de protéger l'aigle de Bonelli dans le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l'Obac en utilisant des technologies numériques pour analyser l'impact des visiteurs du parc sur le succès de reproduction des aigles.

a pour objectif de protéger l'aigle de Bonelli dans le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l'Obac en utilisant des technologies numériques pour analyser l'impact des visiteurs du parc sur le succès de reproduction des aigles. Quant au Kenya , il doit améliorer la surveillance dans les zones marines protégées et les récifs coralliens du parc national et de la réserve marine de Kisite-Mpunguti pour aider à s'attaquer à des problèmes comme la pêche illégale et la pression du tourisme. Il s'agit également de surveiller les poissons perroquets, qui aident les coraux à survivre.

, il doit améliorer la surveillance dans les zones marines protégées et les récifs coralliens du parc national et de la réserve marine de Kisite-Mpunguti pour aider à s'attaquer à des problèmes comme la pêche illégale et la pression du tourisme. Il s'agit également de surveiller les poissons perroquets, qui aident les coraux à survivre. La Turquie représente une collaboration pionnière entre les ONG, le secteur privé et le gouvernement pour évaluer la protection de la biodiversité, une attention particulière étant portée aux grands mammifères, notamment le daim et la chèvre sauvage, dans deux sites pilotes.

Le sommet Tech4Nature 2025 a témoigné de la façon dont la collaboration entre le secteur de la technologie, les ONG, les gouvernements, les établissements d'enseignement et les collectivités locales a créé un nouveau paradigme pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour favoriser l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Visitez le site Web TECH4ALL de Huawei à l'adresse suivante : https://www.huawei.com/en/tech4all .

Suivez-nous sur X : https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL .

Pour en savoir plus sur Tech4Nature : https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/tech4nature-technology-nature-conservation .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2663285/iMAGE1.jpg

SOURCE Huawei

Personne-ressource : Gary Marcus Maidment, [email protected]