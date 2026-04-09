Lancement de la consultation publique sur le nouveau projet de norme BNQ 1013-300 Ambulance électrique ou à combustion -- Caractéristiques du véhicule

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) lance une consultation publique en vue de la publication de la norme BNQ 1013-300 Ambulance électrique ou à combustion -- Caractéristiques du véhicule. Cette norme vise à établir les exigences relatives à la conception, à la performance, à l'utilisation, à la sécurité et aux équipements des ambulances utilisées pour le transport et le soin des patients.

Cette nouvelle norme remplacera la norme BNQ 1013-110 Ambulances -- Caractéristiques du véhicule, publiée en 2014. Elle tient compte de l'évolution des technologies et de l'émergence de nouvelles formes de propulsion, et s'applique à l'ensemble des ambulances, qu'elles soient électriques ou à combustion.

Adoptant une approche axée sur la performance et les exigences à respecter, plutôt que sur des solutions techniques prescrites, le projet de norme offre une plus grande flexibilité aux fabricants tout en maintenant de hauts critères de sécurité. Elle vise notamment à soutenir la conception de véhicules adaptés aux réalités actuelles des soins préhospitaliers.

La norme accorde également une attention particulière à l'environnement de travail des paramédics, afin de favoriser des conditions sécuritaires, fonctionnelles et adaptées à leurs besoins. Elle introduit en outre des exigences renouvelées en matière de visibilité des ambulances, notamment par la modernisation de l'habillage des véhicules et l'augmentation des surfaces réfléchissantes afin d'offrir une visibilité accrue en tout temps.

« Ce nouveau projet de norme vise à rehausser les critères de conception de véhicules ambulanciers et à soutenir un environnement de travail optimal pour les paramédics. Tous les commentaires et suggestions sont les bienvenus afin d'en assurer la pertinence et de favoriser l'élaboration d'une norme consensuelle. »

François Gingras, vice-président Innovation, Investissement Québec

Les commentaires et les propositions doivent faire référence à un article précis du projet de norme et inclure une justification technique. Ils doivent obligatoirement être consignés dans le formulaire prévu à cet effet pour être pris en considération. Le projet de norme et le formulaire pour soumettre les commentaires peuvent être téléchargés dans le site Web du BNQ :

https://www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité administrative d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Information : Bureau de normalisation du Québec, [email protected]