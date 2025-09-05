Lancement de la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité : un sondage démontre l'intérêt des entreprises pour cette filière

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Neuf organisations économiques lancent officiellement aujourd'hui la nouvelle Coalition québécoise pour la défense et la sécurité, afin de parler d'une seule voix et représenter les intérêts du Québec dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

La Coalition québécoise pour la défense et la sécurité est formée des organisations suivantes:

Rencontre de lancement de la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Aéro Montréal

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

commerce du Montréal métropolitain (CCMM) Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Cybereco

Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Naval Québec

Propulsion Québec

STIQ

Ces organisations témoignent du large éventail d'entreprises qui entrevoient des opportunités dans cette filière. Les secteurs de l'aéronautique, de la cybersécurité, de la construction navale et des véhicules terrestres y sont représentés, tout comme le secteur manufacturier dans son ensemble. Les investissements en défense sont également d'un grand intérêt pour des entreprises allant de l'ingénierie au matériel électronique, en passant par les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et les minéraux critiques et stratégiques.

Un sondage démontre l'intérêt des entreprises pour la filière de la défense

Dans le cadre de ce lancement, la Coalition publie les résultats d'un nouveau sondage mené par la FCCQ et le réseau des chambres qui démontre que la majorité des entreprises (environ 60 %) ont de l'intérêt pour le secteur, même si seulement 20 % y sont déjà actives. 40 % des répondants s'intéressent donc au potentiel de croissance important que représentent les investissements de près de 500 G$ sur huit ans que devra faire le Canada pour respecter les cibles de l'OTAN. Si 20 % de ces dépenses sont effectuées au Québec, ce sont près de 100 G$ d'investissements de 2025 à 2033 dont notre économie pourrait bénéficier.

Voici quelques faits saillants de ce sondage:

70 % des répondants se considèrent mal préparés pour saisir les opportunités émergentes en défense.

80 % estiment avoir une connaissance moyenne, faible ou nulle des exigences réglementaires liées au secteur de la défense.

Près de 50 % estiment avoir besoin d'initiatives de maillage avec les grands donneurs d'ordre pour percer dans ce secteur.

Ces résultats témoignent du travail à accomplir pour en maximiser les retombées au Québec. À noter que 185 entreprises du Québec ont complété ce sondage, dont 86 % de PME.

Citations

« Notre objectif est clair : s'assurer que le Québec profite pleinement des investissements massifs à venir. Pour ça, nous devons miser sur nos atouts stratégiques et répondre aux besoins des entreprises des différentes régions. Nous avons tenu une première rencontre cette semaine où nous avons amorcé l'élaboration de recommandations communes, qui seront présentées aux deux ordres de gouvernement dans les prochaines semaines. » - Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ

« L'industrie aérospatiale québécoise possède une expertise reconnue mondialement, qui peut contribuer de façon déterminante à la filière de la défense et de la sécurité. En nous unissant au sein de cette Coalition, nous voulons créer des passerelles entre nos entreprises, favoriser l'innovation et faire en sorte que le Québec capte une part significative des retombées économiques et technologiques liées aux investissements à venir. » - Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

« Avec cette nouvelle Coalition, nous unissons nos forces pour positionner Montréal et le Québec comme des acteurs incontournables dans les chaînes d'approvisionnement en défense et en sécurité. Nos entreprises possèdent une expertise reconnue, notamment en aéronautique et en intelligence artificielle. En parlant d'une seule voix, nous serons mieux placés pour saisir les occasions d'affaires, attirer les investissements et assurer que les retombées économiques et l'innovation profitent pleinement aux entreprises d'ici. » - Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Les investissements à venir pour renforcer notre sécurité nationale et honorer nos engagements internationaux représentent une opportunité pour dynamiser nos entreprises dans le secteur de la défense et stimuler la recherche et le développement de technologies innovantes. Le Québec compte plusieurs entreprises, notamment dans les secteurs maritime, minier, de l'aéronautique et des télécommunications qui peuvent jouer un rôle clé dans ce domaine. » - Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du Conseil du patronat du Québec

« Cybereco entend faire rayonner tout le potentiel de l'innovation québécoise en cybersécurité et en cyberdéfense. Notre priorité : contribuer activement à bâtir un Canada souverain et sécuritaire, et à renforcer les capacités tactiques des Forces canadiennes et de nos alliés. » - Pascal Fortin, président-directeur général de Cybereco

« Le secteur manufacturier québécois regorge de savoir-faire et d'innovation. Avec la création de cette coalition, nous envoyons un message clair : le Québec doit prendre sa place, et développer un terreau fertile pour nos entreprises québécoises. Nos entreprises, petites, moyennes et grandes, sont prêtes à contribuer à renforcer la souveraineté du Canada tout en générant des retombées économiques concrètes dans l'ensemble de nos régions. » - Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers & Exportateurs du Québec

« La création de la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité témoigne de la nécessité de joindre nos forces et nos expertises pour mieux représenter les intérêts des entreprises québécoises. Ensemble, et avec nos partenaires de l'industrie navale, nous serons en mesure d'assurer une présence forte et influente dans un secteur stratégique pour l'avenir du Québec. » - Sylvie Laporte, directrice générale de Naval Québec

« Le secteur de la défense et de la sécurité représente une occasion stratégique pour l'industrie québécoise des transports zéro émission et intelligents. Les entreprises d'ici, reconnues pour leur savoir-faire en stockage d'énergie, en batteries, en véhicules électriques et en intelligence véhiculaire, sont bien positionnées pour développer des solutions durables et performantes, adaptées aux conditions les plus exigeantes. » - Michelle LLambias-Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« STIQ, le plus grand réseau manufacturier au Québec, croit en l'importance de collaborer avec les acteurs importants de l'écosystème industriel du Québec pour bien représenter l'industrie de la défense et de la sécurité. Nous sommes donc ravis de contribuer à cette initiative pour continuer à soutenir les PME manufacturières d'ici en favorisant leur positionnement dans les chaînes d'approvisionnement liées à la défense et la sécurité et profiter des opportunités à venir. » - Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, Chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]