Lancement de la Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la société du savoir

La titulaire de la Chaire analysera des situations de télétravail, de coworking , de nouvelles formes d'organisation du travail, de conciliation du temps de travail et du temps hors travail. Elle se penchera également sur les nouveaux modèles hybrides de travail, qui sont de plus en plus mis en place.

La Chaire s'intéressera également aux congés parentaux et à l'évolution des rôles des pères et des mères sous l'effet des changements institutionnels et des pratiques organisationnelles.



« L'Université TÉLUQ est heureuse de pouvoir reconnaître l'excellence des recherches de la professeure Tremblay sur l'organisation du travail, la conciliation vie professionnelle et personnelle, le télétravail et les espaces de travail partagés. Dans le contexte actuel de transformation des modes de travail, ses recherches et ses conférences ont beaucoup alimenté les politiques en matière de conciliation et de congés parentaux au Québec, ainsi que les pratiques des entreprises en ce qui concerne le télétravail et la conciliation travail-famille », a tenu à souligner la directrice générale, madame Lucie Laflamme.



Pour sa part, la professeure Tremblay se dit ravie de cette reconnaissance de ses travaux et indique que « la nouvelle chaire permettra d'approfondir certaines des questions étudiées précédemment dans le cadre d'une Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir, principalement ceux qui ont connu des transformations majeures dans la dernière année, soit le coworking, le télétravail, et la conciliation emploi-famille, ainsi que les nouveaux modèles hybrides de travail qui se développent. »



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires, publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]

Liens connexes

teluq.ca