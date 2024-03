Lancement De La Chaire De Recherche Sur Les Données Multimodales À L'université Téluq

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - L'Université TÉLUQ annonce la création de la Chaire de recherche du Canada en exploration de données multimodales, qui a reçu un financement de 600 000 $ sur 5 ans du Conseil de recherche en sciences humaines. Sous la responsabilité du professeur Belkacem Chikhaoui, du Département Science et Technologie, cette chaire ambitieuse s'engage à établir un nouveau cadre mathématique novateur, jetant les bases robustes pour des applications aux répercussions sociales potentiellement majeures.

Avancée technologique prometteuse

Belkacem Chikhaoui, professeur au Département Science et Technologie (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

L'exploration de données multimodales, au cœur de cette initiative, implique l'analyse de plusieurs types de données simultanément, dans le but de révéler des connaissances insoupçonnées. Cette avancée technologique prometteuse s'étend à une multitude de domaines : psychologie, éducation, soins de santé, et bien d'autres encore. Le professeur Chikhaoui, accompagné de son équipe de chercheurs chevronnés, se consacre au traitement des données massives. Les réalisations qui en ressortent peuvent s'appliquer ensuite dans la prévision de comportements violents, la projection des taux d'abandon scolaire et la détection précoce de l'incontinence urinaire chez les résidents en établissements de soins de longue durée

« Les travaux issus de la programmation scientifique de la Chaire de recherche du Canada en exploration de données multimodales ne se limiteront pas au domaine de la recherche ; elles ouvriront également la voie à des innovations susceptibles de révolutionner nos méthodes de soutien à la réussite au sein même de notre établissement », soutient Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Université TÉLUQ.

La Chaire de recherche du Canada sur les données multimodales met à profit l'expertise de l'Université TÉLUQ dans le domaine de la science des données. L'établissement héberge notamment la Chaire de recherche du Canada en analyse de données biomédicales, le Laboratoire sur la science des données (DOT-Lab) ainsi que l'Institut en intelligence artificielle appliquée.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

