Lancement de la Chaire de recherche institutionnelle en solutions climatiques naturelles à l'Université TÉLUQ

Au service de la planète

Les activités de la Chaire se concentrent sur l'étude du stockage de carbone et les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les forêts naturelles et aménagées, ainsi que dans les agroécosystèmes et les écosystèmes restaurés sur des sites industriels comme les mines.

Ces solutions naturelles jouent un rôle clé dans la réduction des concentrations de GES dans l'atmosphère et la restauration des services des écosystèmes perturbés. Elles pourraient contribuer au tiers des efforts pour limiter le réchauffement climatique à 2 °C en séquestrant plus de 20 gigatonnes de CO 2 dans les décennies à venir.

Action indispensable pour un avenir durable

« La Chaire institutionnelle en solutions climatiques naturelles représente une occasion unique de transformer les connaissances scientifiques en solutions durables qui auront un impact direct sur la lutte contre les changements climatiques et la préservation des écosystèmes. Nous sommes convaincus que ces travaux contribueront à l'essor d'une société plus résiliente », déclare Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'Université TÉLUQ.

Thèmes de recherche

Les travaux de la Chaire s'articulent autour de cinq grands axes de recherche, chacun ciblant des solutions climatiques naturelles applicables aux écosystèmes terrestres.

Déploiement d'un réseau de plantations d'arbres Restauration écologique de sites perturbés Valorisation des matières résiduelles fertilisantes Agroforesterie Conservation des forêts âgées

Projets en cours

Plusieurs projets sont déjà en cours, parmi lesquels figurent la restauration des haldes minières de la vallée de l'amiante et de lieux d'enfouissement technique en Estrie, l'estimation des bilans de carbone et des émissions de GES dans des plantations de peupliers hybrides, et l'évaluation de la congruence entre les réserves de carbone et la biodiversité dans des peuplements forestiers matures de Lanaudière.

Ces travaux permettront de vérifier l'efficacité d'un éventail de solutions climatiques naturelles pour le Québec.

Partenariats stratégiques pour un impact concret

La Chaire bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont l'Université TÉLUQ, Domtar, Viridis et la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière. Ces partenaires sont tous engagés à collaborer au développement et à la mise en œuvre de solutions visant à lutter contre les changements climatiques et à préserver la biodiversité.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

