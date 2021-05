Lancement de la campagne « Comment ajuster son bureau en télétravail ? »

« Depuis plusieurs mois, nous avons vu une nette augmentation du nombre de consultations de gens en télétravail dans les cliniques chiropratiques. Nous traitons beaucoup de problèmes au niveau du cou et du bas du dos, pouvant être causés entre autres par de mauvaises postures et parce que les gens sont assis de longues heures devant leurs écrans. » indique Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et administratrice de l'Association des chiropraticiens du Québec.