MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal lance officiellement sa 49e campagne de collecte de fonds aujourd'hui afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans le Grand Montréal, c'est 615 000 personnes qui sont à faible revenu. Ces personnes sont touchées de façon disproportionnée par l'inflation qui représente un poids supplémentaire sur leurs épaules. Le soutien des donateurs lors de la campagne 2022 sera crucial pour assurer la stabilité du milieu communautaire, un filet de sécurité indispensable pour les ménages en difficulté.

La hausse du coût de la vie (aliments, logement, transport, etc.) complique le quotidien des personnes déjà fragilisées. Les organismes communautaires peinent à répondre aux nombreuses demandes, notamment en aide alimentaire, en logement et en santé mentale. Ajoutons à cela les enjeux de rétention de personnel et d'épuisement des ressources qui compliquent la réponse aux besoins grandissants.

Centraide aide les ménages et les organismes à supporter le poids de l'inflation. Il rassemble les dons afin de soutenir le milieu communautaire qui offre l'accompagnement et les services pour soutenir les besoins essentiels. Il s'appuie sur une équipe de plus d'une vingtaine de conseillers experts en développement social qui suivent l'évolution de la pauvreté dans les 111 quartiers et municipalités de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud. Il adapte ses stratégies en fonction des besoins. Il est d'ailleurs l'un des principaux investisseurs en sécurité alimentaire après le gouvernement. Centraide mobilise également le Grand Montréal autour de la question du logement. Il a créé en juin dernier un groupe de travail composé d'experts issus de divers secteurs (communautaires, philanthropiques, institutionnels, privés, universitaires et de la recherche).

« L'inflation touche tout le monde, mais davantage les ménages à faible revenu. L'augmentation des prix les frappe de plein fouet. Les organismes voient des personnes qui n'avaient jamais demandé de l'aide auparavant. Des travailleurs qui cumulent deux emplois pour réussir à payer leur loyer ou à se nourrir. Des familles qui vivent dans des logements trop chers, trop petits ou insalubres. Des parents qui doivent avoir recours aux banques alimentaires pour payer les factures. Des aînés qui coupent les activités et les sorties pour arriver à la fin du mois, ce qui augmente leur isolement et affecte leur santé mentale. Des jeunes qui quittent l'école pour travailler afin de soutenir financièrement leur famille », souligne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

« Il y a urgence de venir en aide aux personnes qui en ont besoin et urgence de collectivement trouver des solutions durables. Chaque don compte et fait une différence remarquable. Ajouté à tous les autres, il permet à Centraide d'aider chaque année plus de 350 organismes qui soutiennent des centaines de milliers de personnes », mentionne Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard.

« Centraide travaille à apporter la réponse la plus efficace possible aux enjeux sociaux du Grand Montréal. Cela dit, la pauvreté et l'exclusion sociale représentent de grands défis qui ne peuvent être relevés sans l'apport concerté de toute la collectivité. C'est pourquoi je vous invite à unir nos forces pour améliorer les conditions de vie des jeunes et des familles en situation de vulnérabilité et ainsi augmenter notre impact global », ajoute Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

À l'aube de ses 50 ans, Centraide du Grand Montréal s'est doté d'une nouvelle signature : « À go, on Centraide ». Cette signature se veut un cri de ralliement, un appel à l'action à tous les membres de la société, qu'il s'agisse des individus, des entreprises, des institutions ou des fondations. Simple et directe, cette signature invite toutes les personnes qui le peuvent à aider et à participer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Centraide a également lancé le printemps dernier la campagne publicitaire « Sans le poids de la pauvreté et de l'exclusion, c'est fou comme on peut s'élever. ». Pour y accéder, cliquez ici.

