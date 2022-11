Lancement de la 7e campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon »

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), avec le soutien de Santé Canada et en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Ville de Beloeil, ville hôte de la campagne 2022, lance sa 7e campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon ».

Le radon, un gaz radioactif impossible à détecter par les sens

Le radon est un gaz radioactif que l'on retrouve partout à la surface du globe. À l'extérieur, ce gaz ne présente aucun danger, car il se dilue rapidement dans l'air ambiant. Par contre, lorsqu'il pénètre dans les habitations, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations présentant un risque pour la santé. Inodore, incolore et sans saveur, le radon est impossible à détecter par les sens. Il a tendance à s'accumuler dans les pièces les plus basses et les moins ventilées des maisons. La seule façon de savoir si une habitation est concernée par le radon est de mesurer la concentration à l'aide d'un détecteur.

Le radon, deuxième cause de cancer du poumon au Québec

Lorsqu'il pénètre dans les poumons, le radon émet un rayonnement radioactif qui peut, à long terme, causer le cancer du poumon. Le risque de développer un cancer du poumon lié au radon dépend de la concentration ainsi que du nombre d'années d'exposition.

Beloeil, un exemple à suivre

La Ville de Beloeil agit cette année à titre de municipalité-hôte. Elle remet d'ailleurs 100 trousses radon gratuitement aux citoyens, dans le cadre du Défi des 100 trousses de dépistage du radon, afin qu'ils puissent mesurer ce gaz dans leurs habitations. Pour participer au défi, vous avez simplement à vous inscrire au lien beloeil.ca/trousse_radon. Une présentation virtuelle se tiendra le 22 novembre à 19 h afin d'expliquer les risques du radon et les étapes pour effectuer le test.

« Nous souhaitons sensibiliser les citoyens de la Ville de Beloeil qu'aucune maison, même une nouvelle construction, n'est à l'abri du gaz radon. L'exposition au radon étant une des principales causes de cancer du poumon, nous encourageons les citoyens à faire le test à l'aide d'un dosimètre et à participer à la séance d'information pour en apprendre plus sur ce sujet d'actualité », souligne madame Nadine Viau, la mairesse de la Ville de Beloeil.

Les Villes et municipalités de la province sont invitées à rejoindre la campagne

Pour sensibiliser leurs citoyens aux méfaits de ce gaz responsable du décès de près de 1 200 Québécois chaque année, les villes et municipalités peuvent se procurer du matériel informatif auprès de l'APQ. Elles peuvent aussi soutenir la campagne en faisant usage de leurs propres matériels et médias.

Par le biais de cette campagne, l'Association pulmonaire du Québec souhaite permettre aux citoyens d'en apprendre davantage sur les dangers d'une exposition quotidienne à une trop grande concentration de radon, de mesurer ce niveau de concentration chez soi et de savoir comment rectifier la situation.

Site Web : poumonquebec.ca/radon

