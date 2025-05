Lancement de la 4e édition de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance la 4e édition de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans, qui se tiendra jusqu'au 20 juin 2025.

Ce programme, doté d'un budget de 1 M$ provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux, a pour objectif de soutenir des projets culturels destinés à favoriser la bonne santé mentale des jeunes. Il vise aussi à permettre aux organismes culturels professionnels, aux bibliothèques publiques et aux organismes communautaires de contribuer à améliorer la santé mentale des personnes de ce groupe d'âge dans toutes les régions du Québec. Cet appel de projets s'adresse également aux organisations et aux comités autochtones.

Le Ministère est porteur de l'action 4.5 : Créer un fonds régional de soutien aux projets culturels destinés à avoir un effet positif sur la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans, du Plan d'action interministériel S'unir pour un mieux-être collectif. Il poursuit ainsi les efforts de mobilisation régionale en soutien à la promotion de la santé mentale chez les jeunes du Québec, tout en contribuant à la valorisation et au rayonnement de la culture québécoise.

