Lancement de l'initiative pour la Vaccination en entreprise, l'occasion de faire la différence

MONTRÉAL, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue le lancement de l'initiative du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui permettra aux entreprises qui le désirent, en fonction de leur capacité, de participer à la campagne de vaccination de masse.

« Nous devons tout faire pour que l'effort de vaccination soit une réussite et nous permette de tourner la page sur plusieurs mois de crise sanitaire. Le CPQ et plusieurs entreprises ont proposé leur aide depuis plusieurs semaines au gouvernement pour le soutenir dans le processus et réduire la pression sur le système de santé » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Lors d'un webinaire du CPQ, Christian Dubé avait dévoilé l'objectif de 200 000 vaccins par jour grâce à l'aide des entreprises. L'initiative dévoilée aujourd'hui confirme l'ambition du ministre et pourrait permettre d'administrer 1 million de doses par semaine entre juin et septembre, dans toutes les régions du Québec.

« Les entreprises qui le peuvent sont soucieuses d'en faire plus pour leur communauté et la forte mobilisation qu'on observe nous confirme qu'elles sont nombreuses à vouloir avoir un impact positif dans leurs milieux », conclut monsieur Blackburn.

Par ailleurs, le président du CPQ a fait parvenir une correspondance à tous les membres afin de partager les détails pour prendre part à l'initiative.

Les entreprises qui le désirent peuvent remplir le questionnaire d'ici le 29 mars, en cliquant sur le lien suivant : https://vaccinationentreprise.com/

