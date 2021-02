Lancement de l'exposition virtuelle Leonard Cohen : Une brèche en toute chose

Avec cette exposition virtuelle, le MAC propose aux visiteurs un moment hors du temps en se replongeant dans l'univers singulier du grand Leonard Cohen sous la loupe de l'art contemporain. Une occasion unique de revoir des œuvres marquantes, tout en découvrant davantage l'étendue, la diversité et la pertinence des œuvres de la collection du MAC.

Découvrir l'art contemporain en explorant l'univers de Leonard Cohen

Véritable immersion visuelle et sonore, l'exposition virtuelle explore l'aspect universel des grands thèmes qui ont marqué l'œuvre de Cohen et les liens qui peuvent être tissés avec l'art contemporain.

L'exposition est séparée en quatre grands thèmes omniprésents dans l'œuvre de Cohen : Pensée poétique, Spiritualité & humilité, Amour et Perte & désir. Chaque visiteur décide de son propre parcours et peut accéder à la riche documentation en explorant l'exposition soit par l'un de ces thèmes (dans la section Explorer) ou par œuvres et artistes (dans la section Galerie). Ces deux sections offrent aux visiteurs un point d'entrée alternatif vers le contenu monumental et parfois inédit de l'exposition : des centaines d'images, extraits audio et vidéo, citations et biographies d'artistes, ainsi que des chansons, entrevues, poèmes et autoportraits réalisés par Cohen.

Donner la parole au public

L'exposition souligne notamment l'importance de la parole et de l'écrit dans l'œuvre de Cohen et du pouvoir évocateur des mots. En ce sens, la section Écho rassemble des témoignages et des réflexions personnelles intimes du public par la voie d'enregistrements sonores et de témoignages écrits. Le public est par ailleurs invité à partager son propre témoignage par le biais des réseaux sociaux et du mot-clic #cohenetmoi.

Enfin, la section Contexte offre au public une présentation de l'exposition, l'explication des thèmes, les artistes et dix moments biographiques majeurs dans la vie de Leonard Cohen.

Commissariat

L'exposition est co-commissariée par John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC, et Victor Shiffman, commissaire invité.

Gestion et développement, MAC

Anne-Marie Zeppetelli, gestionnaire de projet, Cindy Veilleux, coordination et gestion des données, Étienne Desautels, analyste-programmeur

Direction de création, design et programmation du site Web

Akufen

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) tient à remercier feu Leonard Cohen qui, en 2015, a généreusement accepté que le MAC produise l'exposition originale Leonard Cohen : Une brèche en toute chose. Le MAC souhaite également remercier la famille, les proches et les associés de Leonard Cohen, en particulier Robert Kory, Adam Cohen et Lorca Cohen pour leur inestimable soutien.

Le MAC peut compter sur l'appui de nombreux partenaires institutionnels qui ont généreusement contribué à l'exposition virtuelle, que ce soit en lui donnant accès à une multitude d'enregistrements, de compositions, d'archives vidéos, de poèmes et d'écrits de Leonard Cohen, ainsi que la permission de les utiliser. Nous remercions chaleureusement CBC/Radio-Canada, l'Office national du film du Canada, Sony Music et Sony ATV, la maison d'édition McClelland & Stewart, The Willie Agency, et la Thomas Fisher Rare Book Library, de l'Université de Toronto. Nous exprimons par ailleurs notre profonde reconnaissance aux artistes et aux musiciens qui ont participé à l'exposition virtuelle.

Le Musée tient en outre à remercier Carrie Haber, Chantal Ringuet, Sylvie Simmons, Ira Nadel, Alexandra Pleshoyano, Kaveh Nabatian, Michael Putland, Claude Gassian, Jared Bland, André Picard, Hughes Sweeney, Daniel Seligman, Allan Showalter et Michael Petit.

Le MAC remercie tous les participants et le centre Turbine dont certains témoignages recueillis dans le cadre du projet Autophonie ont pu être diffusés dans la section Écho.

Ce projet en ligne a été réalisé grâce au programme d'investissement Musées numériques Canada. Musées numériques Canada est administré par le Musée canadien de l'histoire avec le soutien financier du gouvernement du Canada.

Ce projet est également soutenu dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec.

Enfin, le MAC remercie sincèrement de leur généreux appui à l'exposition originale de 2017-2018 la Fondation Azrieli/The Azrieli Foundation, la Fondation de la famille Stephen et Lillian Vineberg, Nick Tedeschi et Sal Guerrera, la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, Erin Battat, ainsi que les nombreux donateurs qui en ont soutenu la réalisation.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

