OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada reconnait l'importance de demeurer à l'avant-garde de l'élaboration de lignes directrices en matière de soins de santé préventifs. Pour assurer que les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs correspondent aux besoins du système de soins de santé du Canada et favorisent le bien-être de la population canadienne, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis sur pied le Comité d'experts externes (CEE). Ce dernier a pour mandat d'étudier la gouvernance, le rôle et les processus d'examen scientifique du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (le groupe d'étude).

Le groupe d'étude, fondé en 1976 et rétabli en 2009, est une entité indépendante composée de cliniciens et de méthodologistes chevronnés dans les domaines des soins primaires, de la santé publique, de la médecine préventive et de la méthodologie des lignes directrices. Le groupe a élaboré de nombreuses lignes directrices nationales pour permettre aux fournisseurs de soins primaires, comme les médecins de famille et le personnel infirmier-praticien, de prodiguer des soins de santé préventifs.

Le CEE compte 13 experts provenant de divers domaines du secteur de la santé. Il examinera les approches et les pratiques exemplaires nationales et à l'étranger en vue d'élaborer des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs, et fera appel à des experts et à des intervenants nationaux et à l'étranger afin de guider le groupe d'étude dans ses recommandations. Ce processus d'examen externe repose sur l'évaluation du groupe d'étude par l'ASPC de 2022. Au terme de l'examen, un rapport sera présenté à l'ASPC au printemps 2025.

Pour plus de détails, veuillez consulter la page web du groupe d'étude ou celui du CEE.

