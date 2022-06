Lancement de l'émission Parlons Argent en direct par Placements directs TD

Émission en direct sur les placements avec le journaliste économique chevronné Greg Bonnell diffusée sur le site CourtierWeb de Placements directs TD

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Placements directs TD annonce le lancement de Parlons Argent en direct, une nouvelle émission en direct sur les placements diffusée exclusivement sur la plateforme de placement et de négociation en ligne CourtierWeb de la TD.

Animée par le journaliste économique Greg Bonnell, Parlons Argent en direct présentera des discussions avec des gestionnaires de portefeuille, des analystes et des leaders éclairés de Gestion de Placements TD et de Valeurs Mobilières TD, ainsi qu'avec d'autres experts du secteur qui répondront aux questions de l'auditoire, aborderont des sujets d'actualité liés aux placements, et aideront les investisseurs à comprendre les événements qui influent sur les marchés. Cette émission phare sera diffusée du lundi au vendredi à 12 h (HE) depuis un studio à la fine pointe de la technologie du Laboratoire d'innovation de Gestion de patrimoine de la TD à Toronto.

« Parlons Argent en direct est une émission qui donne les moyens d'agir aux clients qui souhaitent s'informer pour investir avec confiance, et qui pourront compter sur des nouvelles quotidiennes et des données financières exclusives pour les aider à cerner et à évaluer leurs objectifs de placement, et à prendre des décisions connexes, indique Kim Parlee, vice-présidente, Gestion de patrimoine TD et animatrice de MoneyTalk sur BNN Bloomberg. Nous sommes ravis d'avoir dans nos rangs un journaliste économique de l'envergure de Greg pour diriger notre émission phare et aider les clients à comprendre les nouvelles et les données sur les marchés en temps réel ».

Greg Bonnell se joint à la TD après avoir passé plus de 25 ans à couvrir les actualités générales et les nouvelles du monde des affaires à BNN Bloomberg et à La Presse canadienne, où il s'entretenait régulièrement avec des gestionnaires de fonds de Bay Street et Wall Street ainsi qu'avec des décideurs politiques, des politiciens et des chefs de la direction du monde entier.

De concert avec Greg Bonnell, le rédacteur de nouvelles de Parlons Argent Anthony Okolie braquera les projecteurs sur les principaux événements de la journée, les derniers développements économiques, et informera les clients sur ce à quoi ils peuvent s'attendre sur les marchés dans la semaine à venir. L'émission présentera également des aperçus quotidiens de nos formateurs des clients du Centre d'apprentissage Placements directs TD qui parleront des diverses ressources en ligne accessibles dans CourtierWeb et de la façon d'en tirer parti.

« Parlons Argent en direct s'inscrit dans notre engagement à offrir à nos clients des ressources éducatives pour les aider à acquérir des connaissances en matière de placement et à effectuer des opérations en toute confiance, souligne Ted Paris, vice-président, Produits et Bureau national, Placements directs TD. La confiance repose sur l'apprentissage continu et l'amélioration des connaissances, et en plus de notre Centre d'apprentissage de pointe, de l'indice Placements directs TD, et de nos autres outils d'analyse et de recherche, l'émission procurera à nos clients les renseignements dont ils ont besoin pour mieux gérer leurs placements et investir en toute confiance. »

