Lancement de l'édition 2020 des prix Personnalité de l'année : un concours qui reconnaît les leaders d'ici!

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton est fière de s'associer de nouveau à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia pour la 2e édition des prix Personnalité de l'année. La période de mise en candidature se déroule du 11 septembre au 30 novembre 2019 et le concours est ouvert aux leaders de partout au Québec. Il est possible de recommander une candidature ou de soumettre la sienne directement en ligne (www.rcgt.com/prix), dès maintenant.

Les prix Personnalité de l'année visent à célébrer les gens d'affaires qui participent activement au développement des entreprises visionnaires d'ici et à l'émergence des talents de demain.

« Les prix Personnalité de l'année nous donnent l'occasion de rendre hommage aux leaders québécois qui sortent des sentiers battus et qui font rayonner le Québec ici et sur la scène internationale. La première édition du concours a été un véritable succès et nous encourageons chaleureusement d'autres leaders à soumettre leur candidature », a indiqué Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton.

Une collaboration fructueuse entre les milieux de l'éducation et des affaires

« Les prix Personnalité de l'année sont uniques puisqu'ils contribuent à inspirer les étudiants de l'École de gestion John-Molson. Notre mission est de rendre notre enseignement le plus rigoureux et pratique possible pour que nos diplômés soient prêts à contribuer à l'économie et au développement social du Québec. Ce partenariat entre Raymond Chabot Grant Thornton et l'École de gestion John-Molson rend ces efforts encore plus concrets et pertinents pour nos futurs leaders », a souligné Anne-Marie Croteau, doyenne de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia.

Les catégories

Le concours des prix Personnalité de l'année reconnaît à la fois les leaders établis ou en voie de le devenir et ceux travaillant dans l'ombre qui font la différence, soit par l'innovation, le développement international, des transactions stratégiques ou la force de leur leadership.

Éclipse : « Entrepreneur(e) ou dirigeant(e) qui, grâce à l'innovation, éclipse la concurrence et transforme son industrie. »

: « Entrepreneur(e) ou dirigeant(e) qui, grâce à l'innovation, éclipse la concurrence et transforme son industrie. » Glocal : « Entrepreneur(e) ou dirigeant(e) qui a contribué à l'essor d'une entreprise québécoise à l'international, tout en créant des emplois à l'échelle locale. »

: « Entrepreneur(e) ou dirigeant(e) qui a contribué à l'essor d'une entreprise québécoise à l'international, tout en créant des emplois à l'échelle locale. » Instinct : « Leader d'une équipe d'investissement ayant réalisé une transaction qui assure la croissance d'une entreprise avant-gardiste d'ici. »

: « Leader d'une équipe d'investissement ayant réalisé une transaction qui assure la croissance d'une entreprise avant-gardiste d'ici. » Personnalité de l'année : « Entrepreneur(e) ou dirigeant(e) qui, par sa vision et son leadership, a amené son organisation à un autre niveau. »

Un comité de sélection éclectique

Le jury est constitué de dignes représentants de l'École de gestion John-Molson et de leaders inspirants du milieu des affaires québécois:

Hubert Bolduc , président-directeur général, Montréal International

, président-directeur général, Montréal International Étienne Borgeat , président-directeur général et cofondateur, PsyXnovation

, président-directeur général et cofondateur, PsyXnovation Stéphane Brutus, professeur, École de gestion John-Molson

professeur, École de gestion John-Molson Ingrid Chadwick , Ph. D. , professeure agrégée, École de gestion John-Molson

, professeure agrégée, École de gestion John-Molson Alexandra Panaccio , Ph. D. , vice-doyenne et professeure agrégée, École de gestion John-Molson

, vice-doyenne et professeure agrégée, École de gestion John-Molson Bastien Poulain , président-directeur général et fondateur, 1642

Dates à retenir

Le dépôt des candidatures se fera entre le 11 septembre et le 30 novembre 2019. Les 16 finalistes seront annoncés en mars 2020, alors que les 4 lauréats seront dévoilés lors d'un grand gala qui se tiendra en mai 2020 à Montréal.

Retour sur la première édition

C'est dans le cadre du tout premier gala des prix Personnalité de l'année que plus de 500 convives se sont réunis à la gare Windsor pour rendre hommage à des leaders qui ont su oser. Cette première mouture des prix Personnalité aura permis de couronner 4 lauréats d'exception : M. Dominic Gagnon, cofondateur, Connect&Go, M. Patrice Marin, cofondateur, district m et Mme Marie-Claude Boisvert, associée, Clearspring Capital Partners. M. Lino A. Saputo, Jr., président du conseil d'administration et chef de la direction, Saputo inc. a, quant à lui, remporté le prix Personnalité de l'année. Finalement, Mme Nathalie Lehoux, Happy Présidente de Pacini a remporté le prix Coup de cœur du jury.

Pour en savoir davantage sur les critères et le processus de sélection, ainsi que les dates importantes pour déposer sa candidature ou en recommander une, visitez le www.rcgt.com/prix.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 135 pays et comptons plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

À propos de l'École de gestion John-Molson

L'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia est l'une des plus grandes écoles de commerce du monde. Axée sur l'excellence universitaire, l'École de gestion John-Molson propose un milieu d'apprentissage et de recherche stimulant qui favorise l'éclosion d'idées novatrices pour l'essor des affaires et de la société. Reconnue par l'Association to Advance Collegiate Schools of Business depuis 1997, l'École de gestion John-Molson offre des programmes aux 1er, 2e et 3e cycles. Ses professeurs de renommée internationale repoussent constamment les frontières de la recherche, et ses activités d'apprentissage expérientiel permettent aux étudiants d'acquérir une formation pratique qui complète l'enseignement en classe. Par ailleurs, le pavillon qui abrite ses installations de pointe a été certifié LEED argent et constitue le pôle vert et dynamique du campus Sir-George-Williams, au centre-ville de Montréal.

