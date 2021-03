MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le lancement de l'Avis « Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif : une situation précaire », s'est déroulé le 30 mars dernier, en ligne, en présence de Mme Nathalie Goulet, élue responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, ainsi que de M. Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des Grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

Lors de cette occasion, les membres du Conseil jeunesse de Montréal (CjM) ont présenté les faits saillants de leur avis ainsi que leurs recommandations formulées à la Ville de Montréal. De plus, une table ronde réunissant des intervenant.es du milieu du logement a eu lieu pour approfondir les enjeux soulevés dans l'Avis présenté.

Cette table ronde réunissait :

M. Robert Beaudry , élu responsable de l'habitation à la Ville de Montréal;

, élu responsable de l'habitation à la Ville de Montréal; Mme Amy Darwish , coordonnatrice par intérim au Comité d'Action de Parc-Extension (CAPE);

, coordonnatrice par intérim au Comité d'Action de Parc-Extension (CAPE); M. Louis Gaudreau , professeur en travail social à l'UQAM, membre du Collectif de recherche et d'action sur l'habitat (CRACH) et chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS);

, professeur en travail social à l'UQAM, membre du Collectif de recherche et d'action sur l'habitat (CRACH) et chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS); M. Laurent Levesque , fondateur et directeur général à l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE).

La Ville de Montréal, comme plusieurs autres villes, traverse actuellement une période de «crise» du marché locatif. En effet, la région métropolitaine a atteint son plus bas taux d'inoccupation en 15 ans, soit 1,5 %, tandis que les prix à la vente de l'ensemble des propriétés sur son territoire se sont accrus de 7,2 % en à peine un an. Or, cette mise en tension des marchés du logement à Montréal, et en particulier du marché locatif, affecte durablement les parcours résidentiels des jeunes ménages.

Le CjM, s'est saisi de la question afin de mettre en lumière ce phénomène encore largement invisibilisé et l'urgence d'intervenir pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain. L'accès à un logement abordable et adapté fait partie des étapes fondamentales du processus d'insertion sociale et économique des jeunes Montréalais.es. En contexte de rareté du logement et de hausse du coût des loyers, les difficultés que les jeunes rencontrent pour se loger convenablement sont démultipliées et fragilisent leur parcours de vie.

Dans cette perspective, le présent avis vise à rendre compte de la nature précise des réalités et défis dans l'accès des jeunes Montréalais.es à un logement abordable, sécuritaire et de qualité. Il a pour objectif d'ouvrir la voie à des solutions à la fois concrètes et inspirantes pour répondre à ces problématiques structurelles et de formuler des recommandations pour la mairesse et les élu.es montréalais.es L'ensemble des constats posés dans le présent avis appelle donc à une intervention publique active et rapide pour améliorer l'accès des jeunes Montréalais.es à un logement abordable et adapté.

Le CjM recommande entre autres :

Que la Ville de Montréal intègre la réalité particulière des jeunes dans les différentes composantes de son action publique en matière de logement, en s'assurant de leur place dans les analyses de marché et les développements immobiliers, au sein desquels ils et elles restent encore largement invisibilisé.es.

Que la Ville de Montréal détermine une cible ambitieuse à atteindre d'ici 2030 pour la création de logements perpétuellement abordables pour les jeunes , et en particulier pour les étudiant.es, à l'image de la politique conduite par la Ville de Boston en la matière.

, et en particulier pour les étudiant.es, à l'image de la politique conduite par la en la matière. Que la Ville de Montréal et les arrondissements adaptent leur cadre réglementaire afin d'encourager le développement de projets de logements perpétuellement abordables pour les jeunes à travers la reconnaissance de l'objectif d'abordabilité dans leur réglementation discrétionnaire ou encore l'allègement des frais et des processus administratifs.

à travers la reconnaissance de l'objectif d'abordabilité dans leur réglementation discrétionnaire ou encore l'allègement des frais et des processus administratifs. Que la Ville de Montréal mette en place un registre des loyers comme outil d'information et de suivi de l'évolution du prix des loyers afin d'assurer la transparence autour des variations réelles des prix locatifs et de limiter les augmentations abusives.

Avec cet avis, le CjM veut faire entendre la voix des jeunes et rappeler que les réalités de précarité résidentielle qu'ils et elles vivent doivent être traitées de façon prioritaire. «Il faut considérer que la jeunesse fait face à des difficultés systémiques qui se perpétuent d'une génération à l'autre. Les difficultés que rencontrent les jeunes pour se loger convenablement sont actuellement démultipliées par la rareté du logement, la hausse des coûts des loyers ainsi qu'une crise du logement catalysée par la présente pandémie. Ce phénomène est susceptible de compromettre leur parcours de vie et leur sécurité future. En ce sens, il nous apparaît crucial que la Ville pose des gestes immédiatement afin de remédier à cet angle mort de l'action municipale en matière de logement et pour que ces impacts ne deviennent pas permanents», a affirmé le président du CjM, M Benjamin Herrera.

Cet avis s'inscrit dans les priorités d'intervention de la Ville qui poursuit son engagement à améliorer les conditions de vie des locataires et la qualité des logements, surtout dans le contexte de la pandémie. « Les effets de la crise du logement sont réels et touchent particulièrement les personnes vulnérables. Il est essentiel de prendre en compte la spécificité des réalités de la jeunesse afin de bien identifier les défis et les situations de vulnérabilité auxquels elle fait face. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir ce nouvel avis du Conseil jeunesse de Montréal sur un sujet qui est au cœur des préoccupations de notre administration. Nous allons étudier avec attention les recommandations pour mieux intégrer la perspective jeunesse aux projets montréalais d'habitation et de logement. Je remercie les membres du Conseil de s'être penchés sur cette question de la plus haute importance», a tenu à souligner Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour télécharger le document : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_jeunesse_fr/media/documents/avis_logement_final.pdf

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

Facebook : /cjmtl

Twitter : @cjmtl

Instagram : @conseiljmtl

www.cjmtl.com

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal

Renseignements: Conseil jeunesse de Montréal, Geneviève Coulombe, Secrétaire-recherchiste, 514 250-8258, [email protected]

Liens connexes

www.ville.montreal.qc.ca/cjm