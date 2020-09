Lancement de l'avis du Conseil des Montréalaises : « Vers une ville féministe : avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2015-2018 Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal »

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la publication de leur dernière recherche « Vers une ville féministe : avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2015-2018 Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal ». Cet avis présente les principaux constats et réflexions des membres à l'égard des réalisations de la Ville en matière d'égalité.

« Cet avis propose la vision des membres du CM pour une ville réellement féministe, explique Anuradha Dugal, présidente du CM. Il propose des actions structurantes pour prendre en compte toutes les femmes et permettre ainsi que toutes les Montréalaises puissent jouir pleinement de leurs droits et de l'accès aux services. »

Vers une ville féministe et exempte de discriminations

L'avis du CM comprend une analyse critique du Bilan du plan d'action en égalité 2015-2018. Les membres du CM y exposent aussi leur vision pour une Ville égalitaire, exempte de discriminations, où toutes les femmes seraient reconnues comme actrices de changement. Pour atteindre cet objectif, les membres du CM invitent la Ville à mettre en place des processus de reddition de compte, à instaurer un Bureau de l'égalité et de la lutte aux discriminations, à appliquer l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans l'ensemble de ses processus décisionnels, et à assurer la pérennité, l'indépendance et les ressources du CM. Enfin, la dernière partie de l'avis fait état des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de vie des Montréalaises et présente des recommandations sur la place des femmes dans les plans de relance de la Ville.

Il ressort de cet avis que de nombreux progrès en matière d'égalité ont été réalisés au cours des dernières années. Il reste cependant du chemin à faire pour que l'égalité de fait et la lutte aux discriminations deviennent réelles. Pour cela, les membres du CM ont formulé 41 recommandations à la Ville de Montréal, portant notamment sur les politiques municipales actuelles et la mise en place d'actions structurantes. Elles soulignent l'importance d'étendre les mesures d'égalité à l'ensemble des champs de compétence de la Ville, au sein de chacun de ses arrondissements, et ce, aussi bien dans les services offerts à la population qu'au sein de la fonction publique.

On peut lire ou télécharger l'avis « Vers une ville féministe : avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2015-2018 Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal » à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

