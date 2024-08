Lancement de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise - Volet 3

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise (volet 3), qui se tiendra jusqu'au 3 octobre 2024. Ce volet soutient la mise en œuvre de projets de créativité numérique dans les espaces publics et les lieux de diffusion culturelle du Québec.

Le troisième volet de cet Appel de projets permet la création et le rayonnement de projets de créativité numérique inédits conçus spécifiquement pour l'espace public ou le lieu culturel géré par le demandeur. Il favorise également la diffusion et le rayonnement auprès de la population québécoise de projets de créativité numérique existants, en soutenant l'accueil, dans un ou plusieurs nouveaux lieux, d'une création numérique québécoise ayant déjà été diffusée sous une forme similaire, au Québec ou ailleurs.

Clientèles admissibles

Le volet 3 de l'Appel de projet s'adresse exclusivement aux gestionnaires de l'occupation d'un espace public ou d'un lieu culturel. L'admissibilité au programme est par ailleurs réservée aux organismes à but non lucratif, aux coopératives, aux entités municipales et aux autorités publiques des Premières Nations ou des Inuit.

Informations supplémentaires

Le volet 3 favorise le maillage entre les gestionnaires d'espaces publics ou de lieux culturels et l'écosystème québécois de la créativité numérique, pour proposer de nouvelles œuvres à la population dans un secteur effervescent et susceptible d'attirer notamment les jeunes publics.

Ce volet du programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise bénéficie d'investissements liés à la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028 .

. L'évaluation des projets portera notamment sur leur caractère original, sur la diversité et la qualité des intrants culturels québécois mis de l'avant et sur le lien entre l'espace public visé et les contenus du projet.

