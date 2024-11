Lancement de l'appel de projets pour le Programme Échanges entre générations

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Secrétariat à la jeunesse lance l'appel de projets Échanges entre générations. Ce programme unique, qui favorise le rapprochement intergénérationnel, offre aux étudiantes et étudiants québécois la possibilité de bénéficier d'un hébergement au sein d'organismes d'habitation pour personnes aînées et de résidences privées pour aînés (RPA) certifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, en échange de leur engagement bénévole auprès des personnes aînées qui y résident.

Le programme Échanges entre générations a pour mission de renforcer les liens entre les jeunes et les personnes aînées du Québec, en encourageant des relations intergénérationnelles positives et enrichissantes. Depuis 2018, cette initiative soutient des projets favorisant la solidarité et la compréhension mutuelle entre générations, répondant ainsi aux enjeux démographiques actuels et futurs de la province.

Objectifs du programme

Encourager des interactions constructives entre les jeunes et les personnes aînées, qui sont bénéfiques pour les deux groupes;

Contribuer à la création d'environnements qui favorisent le mentorat, le partage d'expertise et les échanges de connaissances;

Soutenir l'engagement bénévole des jeunes et favoriser des liens durables entre les générations.

Les organismes d'habitation pour personnes aînées et les RPA intéressés sont invités à soumettre leur projet entre le 21 novembre et le 20 décembre 2024.

Ce programme est une occasion unique pour les jeunes d'apprendre des expériences des personnes aînées, tout en offrant leur temps et leur énergie pour favoriser un milieu de vie enrichissant et chaleureux pour ces dernières.

Pour obtenir plus d'informations sur le Programme et les modalités de soumission de candidature: https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/echanges-entre-generations

