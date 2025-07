Lancement de l'appel de projets pour le Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse

QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le Secrétariat à la jeunesse lance l'appel de projets 2025-2026 pour le Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse, dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030. Les projets peuvent être soumis jusqu'au 18 septembre 2025.

Ce programme soutient l'amélioration des infrastructures destinées aux jeunes de 15 à 29 ans, en accordant des contributions non remboursables variant entre 50 000 $ et 300 000 $. Il s'agit du cinquième appel de projets pour ce programme, qui a déjà permis de rénover des locaux, moderniser des ateliers, aménager des espaces de création et de formation, offrant aux jeunes des lieux plus adaptés, sécuritaires et inspirants.

En misant sur la réalisation de projets de construction, d'acquisition, d'aménagement, de mise aux normes ou d'agrandissement, le gouvernement du Québec contribue concrètement à bonifier les milieux de vie jeunesse partout sur le territoire. Cette démarche reflète l'ambition du nouveau Plan d'action jeunesse 2025-2030 : soutenir des projets porteurs, ancrés dans les besoins réels des jeunes et des communautés.

Admissibilité

Les organismes admissibles sont ceux dont la mission et les projets s'alignent sur les objectifs du Plan d'action jeunesse 2025-2030. Les organismes sans but lucratif, coopératives, entreprises d'économie sociale, organismes autochtones et villages nordiques peuvent soumettre leur demande.

Objectifs

Cet appel de projets vise à améliorer les infrastructures destinées aux jeunes de 15 à 29 ans à travers tout le Québec, en complément d'autres programmes gouvernementaux, tout en contribuant à la réalisation d'infrastructures favorisant le bien-être et l'engagement des jeunes. Le Secrétariat à la jeunesse encourage vivement les organismes admissibles à participer afin de contribuer à l'amélioration des infrastructures pour les jeunes du Québec.

