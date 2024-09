Lancement de l'appel de projets Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le Secrétariat à la jeunesse lance l'appel de projets Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones, dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Cet appel de projets soutient des initiatives, portées par des organismes agissant auprès des jeunes Autochtones, qui appuient et qui encouragent l'engagement de ces jeunes, leur capacité d'agir et leur développement. Les organismes intéressés ont jusqu'au 23 octobre 2024 pour soumettre leur demande. Un financement maximal de 50 000 $ peut être accordé pour un projet d'une durée de 1 an.

Objectifs du programme

L'appel de projets vise l'inclusion et l'implication des jeunes Autochtones dans leur milieu en leur offrant la possibilité d'être actifs et de prendre en charge, selon leurs capacités, l'élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées à leurs besoins. Il a également pour objectifs de renforcer la fierté identitaire de ces jeunes et leur leadership, ainsi que de favoriser la collaboration entre les organismes qui travaillent auprès d'elles et d'eux.

Clientèle admissible

Le programme s'adresse aux communautés des nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale du Québec, aux organismes autochtones à but non lucratif ou leur équivalent, à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et ses commissions, ainsi qu'aux organismes à but non lucratif non autochtones disposant d'une expertise dans la prestation de projets ou de services jeunesse en contexte autochtone.

Pour obtenir plus d'informations sur les critères d'admissibilité, les objectifs et la démarche à suivre pour la soumission de candidature, consultez le site Web du Secrétariat à la jeunesse : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/mobilisation-citoyenne-jeunes-autochtones.asp.

