Lancement de l'appel de projets 2025-2026 pour soutenir les personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l'appel de projets 2025-2026 destiné aux organismes œuvrant auprès des personnes victimes d'infractions criminelles.

Un montant de 550 000 $ est alloué dans le cadre du Programme de soutien visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Ce financement, issu du Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (FAAPVIC), permettra de soutenir des initiatives concrètes sur le terrain.

Ce programme vise à renforcer l'accompagnement et la protection des personnes victimes d'infractions criminelles, notamment de violence sexuelle, conjugale ou familiale, en appuyant des projets innovants et adaptés à leurs besoins afin de mieux les accompagner et de mieux les protéger.

Une priorité sera accordée aux projets portant notamment sur le dépistage du contrôle coercitif et sur le soutien offert par les médiateurs familiaux aux personnes victimes. Une attention particulière sera également donnée aux initiatives visant à soutenir des clientèles vulnérables victimes de violence conjugale, notamment les femmes en situation d'itinérance, ainsi qu'aux projets favorisant un accompagnement mieux adapté pour les hommes victimes d'infractions criminelles.

Les organismes à but non lucratif sont invités à soumettre, au plus tard le 9 janvier 2026, un projet d'une durée maximale d'un an.

Citation

« L'accompagnement des personnes victimes d'infractions criminelles demeure au cœur de nos priorités. Par cet appel de projets, nous réaffirmons notre volonté de soutenir des initiatives qui répondent aux besoins réels des personnes victimes afin qu'elles se sentent mieux épaulées et écoutées. Nous saluons par ailleurs le travail et le dévouement des intervenantes et intervenants qui les accompagnent au quotidien. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Pour en savoir plus

Le Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles, créé en 1988 par le ministère de la Justice du Québec, est principalement alimenté par les sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que par le partage des produits de la criminalité.

Lien utile

Pour soumettre un projet ou obtenir plus d'information sur le Programme, consultez la page suivante sur Québec.ca

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635, Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]