Lancement de l'appel de candidatures pour la certification universitaire en gouvernance de sociétés

QUÉBEC, le 5 août 2024 /CNW/ - Le Secrétariat à la jeunesse du Québec annonce la tenue de l'appel de candidatures 2024-2025 pour la certification universitaire en gouvernance de sociétés, qui se déroulera jusqu'au 8 septembre 2024.

Objectifs de la certification

Cette certification vise à former et à outiller les jeunes leaders, entrepreneuses et entrepreneurs du Québec en matière de gouvernance de sociétés. Elle offre une formation de haut niveau, axée sur les meilleures pratiques de gouvernance, l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises. Le Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés a pour but de développer les compétences essentielles des jeunes pour qu'elles et ils siègent à des conseils d'administration et contribuent efficacement à la gestion stratégique des organisations.

Clientèle admissible

L'appel de candidatures s'adresse principalement aux jeunes de 18 à 35 ans qui possèdent une expérience significative en gestion, en entrepreneuriat ou en participation à des conseils d'administration. Les candidates et candidats doivent démontrer un intérêt marqué pour la gouvernance de sociétés et un engagement à contribuer au développement économique et social du Québec.

Informations supplémentaires

Pour être admissibles, les personnes candidates doivent soumettre leur dossier complet avant le 8 septembre 2024. Les dossiers seront évalués sur la base des critères suivants :

expérience professionnelle et académique;

motivation et engagement envers la gouvernance de sociétés;

potentiel de leadership et capacité à contribuer à un conseil d'administration.

Les candidates et candidats sélectionnés auront l'occasion de suivre une formation intensive, dispensée par des expertes et experts en gouvernance, ainsi que de bénéficier de mentorat et de réseautage avec des leaders du milieu des affaires.

Pour plus d'information sur l'appel de candidatures et ses modalités, veuillez consulter le site Web du Secrétariat à la jeunesse :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/entrepreneuriat-releve/appel-candidatures.asp.

SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]