Lancement de l'appel de candidatures de la 19e édition des Prix du livre politique de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'appel de candidatures annuel des Prix du livre politique de l'Assemblée nationale débute aujourd'hui. Pour une 19e année consécutive, l'institution est fière de récompenser celles et ceux qui alimentent la discussion et l'analyse politiques au Québec au moyen de livres, de thèses de doctorat et de mémoires de maîtrise. Les auteures et auteurs, de même que les étudiantes et étudiants universitaires de 2e et 3e cycles sont invités à s'inscrire d'ici le 12 février 2021.

Afin de déterminer les gagnantes et gagnants, des membres de jurys indépendants évaluent les ouvrages présentés selon plusieurs critères, notamment la qualité de la langue et du style, la structure de l'ouvrage, l'originalité du sujet et l'apport à la connaissance de la société québécoise. Ces prix constituent une occasion unique de mettre en valeur l'excellence de la recherche sur la politique québécoise.

Les lauréates et lauréats seront dévoilés au printemps 2021. Des bourses totalisant 14 500 $ seront alors partagées entre tous les finalistes.

Catégories des Prix du livre politique

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale sont décernés aux auteures et auteurs de livres publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Une bourse de 5 000 $ est remise à la lauréate ou au lauréat et deux bourses de 1 500 $ sont attribuées à chaque finaliste.

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont remis aux étudiantes et étudiants ayant soumis une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise, soutenus ou évalués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Ces prix comprennent quatre bourses : une de 3 000 $ et une seconde de 1 000 $ dans la catégorie Thèses de doctorat de même qu'une bourse de 2 000 $ et une autre de 500 $ dans la catégorie Mémoires de maîtrise.

Pour connaître les règlements et les modalités d'inscription, consultez le site Internet de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ou communiquez avec Mme Sylvie Robitaille au 418 643-4408, ou par courriel à [email protected].

