Lancement de l'appel d'aide financière pour les juristes communautaires

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, annoncent le lancement de l'appel de demandes d'aide financière dans le cadre du projet Juristes communautaires. Ce projet, qui bénéficie d'une enveloppe de plus de 10 M$ sur 3 ans grâce à l'entente Justice citoyens, vise à renforcer la justice de proximité.

Le financement obtenu permettra à des organismes communautaires et des cliniques juridiques universitaires d'embaucher des avocats et des notaires afin de bonifier leur offre de services de première ligne. Ces juristes pourront offrir des conseils et des services juridiques de proximité, par exemple en matière de droits des consommateurs, des locataires, ou encore pour les personnes victimes, les familles et les enfants.

Les cliniques juridiques et les organismes intéressés peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 26 janvier 2026. Chaque demande acceptée pourra faire l'objet d'un financement maximal de 287 500 $ sur 3 ans.

Toutes les informations, incluant les critères d'admissibilité des projets et les documents nécessaires pour le dépôt d'une demande, sont disponibles sur la page consacrée à l'entente tripartite Justice citoyens de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec.

« Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles des différentes organisations du milieu de la justice autour d'un objectif commun : offrir une justice moderne, abordable, accessible et humaine. Le projet de juristes communautaires permettra à l'ensemble des Québécoises et des Québécois d'avoir accès à des services juridiques adaptés à leurs besoins, directement dans les communautés. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec

« L'accès à la justice est un droit fondamental et il doit être concret pour toutes et tous. En tant que notaires, nous croyons à une justice préventive, humaine et accessible, et cette collaboration majeure entre nos trois entités est une occasion concrète de mettre ces valeurs en œuvre dans les milieux communautaires. Avec l'initiative Juristes communautaires, nous faisons un pas de plus vers une justice de proximité, adaptée aux besoins réels des personnes, là où elles vivent et selon leurs réalités. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

« Nous sommes fiers d'assister, avec ce lancement de l'appel de demande d'aide financière, à la première partie d'un projet innovant qui vise à renforcer les services d'accès à la justice en milieu communautaire. En vertu de sa mission de protection du public, le Barreau du Québec se réjouit de la vision partagée avec la Chambre des notaires et le ministère de la Justice concernant l'accessibilité de la justice. Nous sommes en voie de réaliser la mise en place de services juridiques et judiciaires humains et proches des gens. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

Le projet « Juristes communautaires » est l'un des projets mis en place grâce à l'entente historique Justice citoyens, conclue en avril 2025 entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 M$ pour l'accès à la justice, dont la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice et le projet « Juristes en palais ». Les projets issus de l'entente Justice citoyens visent à mieux rejoindre la population ayant des besoins en matière juridique ainsi que d'augmenter l'offre et l'accessibilité des services d'accès à la justice de première ligne.

