/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
18 nov, 2025, 06:00 ET
QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Joliette, M. François St-Louis invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.
Consignes pour participer à l'activité médiatique
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].
|
DATE :
|
Le 18 novembre 2025
|
|
|
HEURE :
|
10 h
|
|
|
LIEU :
|
Joliette
|
* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]
Partager cet article