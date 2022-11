Lancement de l'Année de l'Innovation Franco-Québécoise 2023 - Le Québec et la France renforcent leurs partenariats innovants pour une croissance économique durable

PARIS, France, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Olivier Becht, Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger et Martine Biron, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec responsable de la Condition féminine, ont lancé ce jour l'Année de l'Innovation Franco-Québécoise (AIFQ), en présence de nombreux acteurs économiques et institutionnels de la relation franco-québécoise.

L'innovation est une priorité conjointe de la France et du Québec et sera structurante pour la relation bilatérale en 2023. L'AIFQ, annoncée en février dernier, aura pour objectif de renforcer les investissements croisés et les partenariats publics-privés dans les secteurs économiques innovants et créateurs d'emploi sur les deux territoires, au service d'une croissance décarbonée et durable. La priorité sera donnée à trois thématiques : la transition écologique et l'environnement; l'économie numérique; l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale.

Cette Année de l'Innovation sera rythmée par des évènements d'envergure auxquels seront invitées et valorisées des délégations d'entreprises françaises et québécoises. A titre d'exemples :

La « Semaine des transports électriques intelligents » en mars à Montréal,

Le Forum international de la cybersécurité (avril 2023 à Lille ),

), Le « Symposium international de la Création Numérique » ISAE en mai à Paris ,

, Le « Congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) » en mai au Québec,

Le salon « Vivatechnology 2023 » en juin à Paris ,

, Le « Salon international de l'aéronautique et de l'Espace du Bourget » en juin à Paris - le Bourget ,

» en juin à - le , Le Sommet de l'innovation organisé par la French Tech de Montréal / Bleu Blanc Tech au printemps 2023 à Montréal,

l'innovation organisé par la French Tech de Montréal / Bleu Blanc Tech au printemps 2023 à Montréal, Le « Salon de l'Environnement et de l'énergie - Pollutech » en octobre à Lyon .

Ces événements permettront de soutenir les coopérations dans des domaines tels que l'aérospatial, l'agrochimie et l'agriculture, les énergies et le transport, les industries culturelles et créatives, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, le quantique, les sciences de la vie et la santé.

La mobilité des jeunes, des chercheurs et des entrepreneurs sera également soutenue afin de favoriser les échanges et de maximiser les résultats, le Québec étant la première destination des étudiants français en mobilité internationale.

Informations relatives à l'AIFQ et programmation

Une page internet dédiée à l'AIFQ est accessible dès maintenant sur le site France diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/canada/la-france-et-le-quebec/2023-l-annee-de-l-innovation-franco-quebecoise-aifq/) ainsi que sur le site du Consulat général de France à Québec (https://quebec.consulfrance.org/Presentation-generale-de-l-AIFQ) comportant l'ensemble des informations et actualités relatives à cette AIFQ. La programmation de l'AIFQ se voulant évolutive, ouverte et dynamique, il est possible de la consulter dès maintenant sur la plateforme Open agenda (https://openagenda.com/aifq) et même de l'enrichir en soumettant une proposition d'activité.

Citations

Pour Olivier Becht, Ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger : « La vitalité de la coopération France-Québec - fondée sur une relation directe et privilégiée d'amitié sincère, qui prend racine dans l'histoire et la langue que nous partageons - est une ressource sur laquelle nous devons capitaliser pour transformer nos économies, afin d'accélérer la transition énergétique et numérique. »

Martine Biron, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et responsable de la Condition féminine : « La France est un partenaire prioritaire du Québec sur la scène internationale. Pour faire face aux défis complexes que pose la crise énergétique et climatique, nous devons conjuguer nos efforts en tirant profit de notre relation stratégique. Je souhaite que cette année de l'innovation contribue à nous rapprocher encore davantage et ouvre la porte à de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques dans les secteurs d'avenir. »

