Lancement de Chouette.cool, une application pour aînés

« L'expertise des professeurs Plante et Sauvé en technologie éducative dans le domaine des jeux sérieux, n'est plus à faire. Ils sont investis depuis de nombreuses années dans des projets de recherche touchant ce secteur. Le lancement d'une telle application ne peut que me réjouir », a mentionné le directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ, André G. Roy.

Pour sa part, le professeur Patrick Plante explique que « ces jeux ont été d'abord créés pour les aînés et un public multigénérationnel. Ils apportent des bénéfices sur le plan social, cognitif et éducatif. Plusieurs études prouvent que le jeu permet de maintenir une bonne santé cognitive. En fournissant des contenus de qualité sous la forme de jeu-questionnaire permettant d'acquérir et de mobiliser les connaissances, ces jeux encouragent l'apprentissage tout au long de la vie sur une multitude de sujets ».

Chouette.cool, qui est disponible tant sur l'App Store que sur Google Play, donne accès à deux jeux, soit SolitaireQuiz et TicTacQuiz, ainsi qu'à une multitude de jeux-questionnaires sur des sujets touchant l'alimentation, les bonnes habitudes de vie ainsi que la culture générale. Chaque jeu-questionnaire (partie sérieuse) est imbriqué dans un jeu (partie ludique).

Il est également possible pour les utilisateurs de créer des jeux-questionnaires qui sont accessibles à tous par la suite. La plateforme de conception « Le Centre Jeux Sérieux » est disponible au www.jeuxserieux.ca.

AGE-WELL NCE (Aging Gracefully across Environments to Ensure Well-being, Engagement and Long Life NCE Inc. [Vieillir en beauté dans divers environnements dans le but de veiller au bien-être, à l'engagement et à une longue vie RCE Inc.]) est un réseau national de recherche sur la technologie et le vieillissement. Son but est de réunir des partenaires de recherche, de l'industrie, du gouvernement et du secteur à but non lucratif qui ont l'objectif commun d'aider les Canadiens âgés à conserver leur indépendance, leur santé et leur qualité de vie en développant et en offrant des technologies et des services novateurs.



Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

