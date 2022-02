Lancement de capsules pour les parents engagés dans des comités - Un événement rassembleur pour les parents francophones du Canada

Animées par Marius Bourgeoys, coach, consultant et conférencier chez escouadeÉDU, les capsules traitent de façon dynamique des attitudes et compétences clés comme le leadership, la posture d'apprenant, les relations interpersonnelles, le travail d'équipe et la communication, et ce, en vue d'outiller et d'aider les parents engagés à apporter une contribution positive et constructive dans les divers comités auxquels ils siègent.

Elles s'adressent autant aux parents qui souhaitent s'impliquer sur un comité pour la première fois qu'aux parents qui ont déjà plusieurs années d'expérience dans des comités scolaires ou tout autre type de comité.

« Les parents d'élèves nous font souvent part de leur hésitation à s'impliquer dans des comités ou de leurs questionnements lors de situations difficiles, ces capsules se veulent un outil pour les accompagner dans leurs implications. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec PPE et d'accueillir la Commission nationale des parents francophones lors de ce lancement! », se réjouit Kévin Roy, président de la FCPQ.

« Nous sommes fiers d'être partenaires de cette série de capsules qui met de l'avant des compétences transversales qui peuvent être utiles à tous les parents qui souhaitent s'engager sur un comité ou bonifier leur implication! », ajoute Julie Béchard, directrice générale de PPE.

« C'est un plaisir de s'associer à ce lancement et de partager ces nouveaux outils avec les parents francophones des provinces et territoires canadiens! », partage Jean-Luc Racine, directeur général de la Commission nationale des parents francophones (CNPF).

Ce projet est financé grâce à une subvention conjointe des gouvernements du Québec et de l'Ontario.

L'événement aura lieu le 5 février 2022, à 11h HNE, en direct sur la page Facebook de la FCPQ. Les capsules seront disponibles par la suite sur le site web de la FCPQ et de PPE.

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

