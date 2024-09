Lancement de 2 programmes de soutien aux médias autochtones

QUÉBEC, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui les 2 programmes visant à soutenir les médias autochtones, soit : l'Aide au fonctionnement pour les médias autochtones et la Mesure d'aide ponctuelle aux médias autochtones. Ces programmes seront ouverts jusqu'au 11 octobre et s'inscrivent dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Le programme Aide au fonctionnement a été mis en œuvre pour répondre au besoin fondamental de communication des communautés autochtones, lesquelles sont souvent éloignées les unes des autres et isolées. Il a plus spécifiquement comme objectif de permettre aux médias autochtones de maintenir la production et la diffusion de contenus consacrés à l'information locale et culturelle dans une langue autochtone ou une langue comprise par leur communauté. La Mesure d'aide vise à soutenir les projets de médias autochtones qui se trouvent dans une situation précaire ou une phase de développement cruciale et structurante, incluant des projets visant, entre autres, l'achat d'équipement, la transition numérique, l'offre de formations et la professionnalisation. Les sommes sont octroyées directement à des médias autochtones ou à leurs mandataires. La somme maximale de la subvention pouvant être accordée à chacun des demandeurs admissibles est de 50 000 $ par programme.

Les sommes sont accordées à des médias autochtones ou à leurs mandataires dans le cadre de l'Aide au fonctionnement pour les médias autochtones et de la Mesure d'aide ponctuelle aux médias autochtones.

Les 2 programmes permettent de mettre en œuvre la mesure 1.3, Bonifier l'aide et assurer un soutien adéquat aux médias autochtones, du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Les médias autochtones jouent un rôle essentiel dans la promotion, la valorisation et la préservation des langues autochtones ainsi que dans la transmission des cultures des Premières Nations et des Inuit. L'appui aux médias autochtones s'inscrit également en cohérence avec la responsabilité et l'engagement du Ministère à soutenir les langues et les cultures autochtones.

