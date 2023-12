Lancement d'une version améliorée du programme Prime-Vert - Des investissements importants pour accroître les pratiques agroenvironnementales

QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce le lancement du nouveau programme Prime-Vert. Celui-ci est doté d'un budget de 66 millions sur trois ans pour accroître l'adoption de pratiques agroenvironnementales.

Le programme Prime-Vert a été repensé en vue de le simplifier et de répondre directement aux objectifs du Plan d'agriculture durable 2020-2030. Il est l'un des trois piliers qui appuient les producteurs dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales, avec l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, laquelle partage les risques liés à l'adoption de pratiques agroenvironnementales, et le Programme services-conseils, qui soutient financièrement les services-conseils permettant de favoriser la mise en place de ces pratiques par les entreprises agricoles.

Cette nouvelle mouture reconduit certaines interventions et en ajoute d'autres au coffre à outils des entreprises agricoles. À titre d'exemples :

Les enjeux d'adaptation aux changements climatiques sont de plus en plus importants. Ainsi, Prime-Vert soutiendra dorénavant l'aménagement d'étangs d'irrigation et de réservoirs d'eau de pluie, qui sont des infrastructures prisées par les entreprises agricoles.

En vue de favoriser la réduction des pesticides et la conservation des sols, les semoirs spécialisés pour les cultures de couverture intercalaires figurent maintenant parmi les équipements admissibles au programme. En outre, les équipements de désherbage peuvent maintenant être soumis par l'ensemble des entreprises agricoles.

Le volet 1 du Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique a été intégré dans le nouveau programme Prime-Vert, ce qui permet de poursuivre l'accroissement de l'offre de produits agricoles biologiques.

Enfin, l'élimination de certains plafonds d'aide financière pour différents types d'équipements donnera plus de latitude aux exploitations agricoles dans l'utilisation du financement offert. Également, plusieurs simplifications administratives ont été réalisées dans l'objectif de faciliter les démarches et la reddition de comptes des entreprises agricoles.

Citation

« Cette nouvelle version du programme Prime-Vert confirme l'engagement de votre gouvernement à soutenir les entreprises agricoles face au défi de l'adaptation aux changements climatiques. Je suis heureux de constater la forte mobilisation de l'ensemble du secteur pour accroître l'adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales. Cet appui renouvelé permettra la mise en œuvre d'initiatives qui contribueront directement à la pérennité de notre agriculture. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

L'objectif du programme est d'accroître l'adoption de pratiques agroenvironnementales en vue d'améliorer la performance environnementale du milieu agricole. Le programme constitue donc un levier pour l'atteinte des huit cibles du Plan d'agriculture durable 2020-2030. Annuellement, environ 3 000 entreprises agricoles bénéficient de ce programme.

Avec la mise en œuvre du Plan d'agriculture durable 2020-2030, l'aide directe aux entreprises agricoles en agroenvironnement est passée de plus de 25 M$ à près de 60 M$ annuellement. Pour les années 2023 à 2026, c'est près de 175 M$ que le gouvernement rendra disponibles pour aider les entreprises agricoles à améliorer leurs pratiques agroenvironnementales.

mise en œuvre du Plan d'agriculture durable 2020-2030, l'aide directe aux entreprises agricoles en agroenvironnement est passée de plus de 25 M$ à près de 60 M$ annuellement. Pour les années 2023 à 2026, c'est près de 175 M$ que le gouvernement rendra disponibles pour aider les entreprises agricoles à améliorer leurs pratiques agroenvironnementales. La participation au programme Prime-Vert par des actions individuelles ou collectives en agroenvironnement permet aux entreprises agricoles de : pérenniser leurs activités en protégeant les ressources (sols, eau); répondre aux attentes sociétales en matière d'environnement et de biodiversité en milieu agricole.

Des simplifications administratives faciliteront les démarches et la reddition de comptes des entreprises agricoles : Des exigences d'admissibilité ont été retirées, notamment celle de détenir un plan d'accompagnement agroenvironnemental; L'aide financière sera accordée sur la base de montants forfaitaires pour certaines mesures; Les processus administratifs du programme ont été améliorés et permettront de réduire les délais de traitement des demandes d'aide financière.

À partir du 16 janvier 2024, les entreprises agricoles ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole seront invitées à déposer une demande d'aide financière au programme Prime-Vert. D'ici là, vous pouvez prendre connaissance du programme en consultant le site Web.

Lien connexe

Prime-Vert

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source: Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca