En tant que pays qui participeront de nouveau à la CIIE, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas sont les premières destinations de l'itinéraire promotionnel mondial. Au cours de ce voyage, deux événements promotionnels ont été organisés séparément, l'un à Dansk Industri au Danemark et l'autre à Yu Garden à Hambourg, en Allemagne. Une réunion de travail est prévue à Tilburg, aux Pays-Bas.

Grâce à la visibilité des possibilités de coopération commerciale offertes par l'exposition, les entreprises allemandes ont obtenu un espace d'exposition assez grand lors de la septième CIIE, occupant plus de 26 000 m2. Des entreprises de pointe comme Heraeus, SCHOTT et Merck ont fait bonne impression dans la nouvelle zone consacrée aux nouveaux matériaux, mettant en valeur une gamme diversifiée de matériaux de haute qualité et de technologies de pointe.

L'innovation danoise en matière de technologies et de solutions vertes a volé la vedette lors de la septième CIIE. Dans le cadre de l'organisation méticuleuse de Dansk Industri, il y a deux kiosques sur le thème des sciences de la vie, de la santé et de l'alimentation, qui mettent de l'avant 18 marques de renom, mettant en valeur des produits attrayants et des solutions novatrices.

Lors des éditions précédentes de la CIIE, les entreprises néerlandaises ont mis en valeur leur expertise et leur innovation dans divers secteurs, de l'agriculture aux biens de consommation en passant par les semi-conducteurs et les soins de santé. Aux côtés de grandes entreprises néerlandaises comme ASML et Philips, des PME et des entreprises émergentes innovantes participent également activement à la septième CIIE, y compris des entreprises spécialisées dans l'industrie laitière.

Les événements promotionnels mettaient l'accent sur le vaste potentiel du marché chinois pour les entreprises d'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas. Le nouveau rapport sur la couverture médiatique et l'influence de la septième China International Import Expo démontre également l'influence internationale substantielle de l'exposition en mettant en valeur son ouverture unique, ses divers points saillants, ses résultats de coopération fructueux et sa communication multiplateforme.

