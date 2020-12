Lancement d'une série de webinaires spécialisés en mines et environnement

Pour en apprendre sur les connaissances actuelles sur la restauration des sites miniers Pour la première fois dans ce domaine, une série de webinaires spécialisés aborderont les connaissances actuelles sur la restauration des sites miniers dans un contexte de développement responsable de l'industrie minière. C'est dans le but de partager des connaissances fondamentales et pratiques, en lien avec la problématique de la restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide, que l'UQAT invite le public, notamment les étudiantes et les étudiants aux cycles supérieurs, les professionnelles et les professionnels ainsi que les ingénieures et les ingénieurs en géoenvironnement qui œuvrent dans le domaine des mines et de l'environnement, à participer à ces séminaires en ligne. Ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur les défis qui subsistent ans ce domaine ainsi que sur les approches éprouvées et innovantes pour les relever.

Programmation 2021-2022

Ces séminaires spécialisés sont offerts en français, entièrement en ligne, et accessibles de partout dans le monde. L'UQAT propose une programmation de 11 conférences incontournables dans le domaine de la restauration minière :

Inscription aux webinaires

Pour s'inscrire aux webinaires et ainsi avoir accès à un contenu de qualité conjuguant des connaissances fondamentales et pratiques, à une approche interdisciplinaire et intégrée ainsi qu'aux dernières avancées scientifiques dans le domaine par des expertes et des experts chevronnés et reconnus internationalement, cliquez ici.

L'expertise de l'UQAT en mines et en environnement

Grâce à une approche unique fondée sur la collaboration avec les industriels et les représentants des gouvernements, à une équipe de recherche chevronnée ainsi qu'à des installations à la fine pointe, l'UQAT possède une renommée internationale en matière de recherche et d'enseignement dans le domaine des mines et de l'environnement. La recherche réalisée cible principalement le développement de solutions environnementales liées à l'ensemble du cycle de vie d'une mine. Les six chaires de recherche liées au secteur minier à l'UQAT, les nombreux partenariats avec des entreprises minières d'envergure internationale ainsi que les collaborations fructueuses avec d'autres universités du monde entier permettent à l'UQAT de développer des solutions novatrices qui répondent aux besoins réels vécus par les acteurs du secteur minier, des gouvernements et de la société. En plus de la recherche réalisée, l'UQAT participe à la formation de personnel hautement qualifié et au transfert de nouvelles connaissances afin d'agir proactivement à l'essor de l'industrie minière dans le respect de la société de demain. En savoir plus

