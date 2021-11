Lancement d'une exposition soulignant le 150e anniversaire de la Tribune de la presse

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a procédé hier soir, à l'inauguration de l'exposition Les 150 ans de la Tribune de la presse du Parlement de Québec, présentée dans le pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mois de décembre 2021. C'est à l'occasion d'une cérémonie réunissant des ex-membres et membres actuels de la Tribune de la presse de même que des parlementaires que le président dévoilait cette exposition, fruit du travail de collaboration entre la Tribune de la presse et l'Assemblée nationale.

« Le portrait de la Tribune de la presse du 19e siècle et celui que l'on trace aujourd'hui est, à bien des égards, différent, mais le mandat des journalistes parlementaires demeure le même et est essentiel à la vitalité de notre démocratie : celui de témoigner des enjeux de la société et des débats qui ont cours à l'Assemblée nationale », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

En parcourant la chronologie de cette société sans but lucratif, créée le 11 novembre 1871, les visiteurs découvriront les faits marquants de son histoire et pourront observer la transformation des méthodes de travail des journalistes qui ont évolué parallèlement à l'essor des médias et des technologies de l'information.

Formée à l'origine de journalistes seulement, la Tribune de la presse compte actuellement une soixantaine de membres, qui regroupe également des chroniqueuses et chroniqueurs, des réalisatrices et réalisateurs, des techniciennes et techniciens et des recherchistes.

Il est possible de voir l'exposition en visite libre durant les heures d'ouverture du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30.

Source et renseignements :

Julie Champagne

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

[email protected]

Téléphone : 418 561-9824

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/