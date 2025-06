Lancement d'une étude d'opportunité pour améliorer la mobilité à Saint-Georges : le scénario d'un second pont sera notamment analysé

SAINT-GEORGES, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Samuel Poulin, confirment le lancement d'une étude d'opportunité visant à évaluer les solutions pour améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation à Saint-Georges, particulièrement entre les deux rives de la rivière Chaudière.

Cette démarche rigoureuse permettra d'analyser les besoins actuels et futurs en matière de mobilité, en tenant compte de la croissance de la population, de l'activité économique et des enjeux de sécurité. Parmi les solutions envisagées se trouve le scénario d'un second pont. Différents corridors susceptibles de l'accueillir sur le territoire de Saint-Georges seront notamment examinés entre les secteurs est et ouest.

L'étude permettra de comparer différents scénarios à la lumière d'une grille d'analyse complète, comprenant les répercussions sur la circulation, l'environnement, la sécurité et l'aménagement du territoire. Les résultats sont attendus à la fin de l'année 2026.

Le gouvernement du Québec souhaite ainsi mieux outiller les décideurs locaux et régionaux afin d'envisager l'avenir avec des solutions concrètes, ancrées dans les besoins du milieu.

Citations

« Depuis notre arrivée en 2018, nous avons fait le choix d'investir toujours plus dans nos infrastructures, particulièrement en transports. Les besoins sont grands dans toutes les régions du Québec, dont ici, en Beauce. Nous sommes donc bien conscients que la mobilité à Saint-Georges est un enjeu de longue date. C'est pourquoi je m'assure que ce dossier continue de cheminer, grâce à l'excellent travail de mon collègue. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« On le sait : les besoins sont réels, et la pression sur l'infrastructure existante ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi nous voulons poser les bases d'une solution durable, et le projet d'un second pont mérite d'être sérieusement analysé. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

