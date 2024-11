OTTAWA, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - En octobre 2024, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé la création du Comité d'examen externe (CEE) du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (Groupe d'étude). Cette initiative vise à garantir que les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs répondent aux besoins du système de soins de santé du Canada et soutiennent le bien-être général des personnes vivant au Canada.

Aujourd'hui, la consultation publique du CEE s'ouvre aux organismes et aux membres du public qui souhaitent contribuer au processus d'examen externe. Le CEE sollicite des commentaires sur un certain nombre de domaines, notamment la structure du Groupe d'étude, son mandat et le processus d'élaboration des lignes directrices. Le CEE acceptera les soumissions écrites du 21 novembre au 21 décembre 2024.

Cette consultation permettra une large participation à la phase de collecte des données de l'examen et garantira la prise en compte de divers points de vue dans l'élaboration des recommandations du CEE.

Le rapport final du CEE est attendu pour le printemps 2025.

Pour plus d'information concernant la consultation publique et le processus d'examen du CEE, consultez le site Comité d'examen externe.

