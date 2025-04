Lancement d'un vocabulaire de la toxicologie clinique

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française dévoile son vocabulaire de la toxicologie clinique, élaboré en étroite collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec et avec la participation du Centre antipoison du Québec.

Le vocabulaire présente les termes français relatifs à 65 concepts de la toxicologie clinique, dont intoxication involontaire, polyintoxication, métabolite actif et syndrome de sevrage. Il s'inscrit dans le prolongement du Vocabulaire de la toxicologie, publié par l'Office en 2024.

La toxicologie clinique étudie les intoxications chez l'être humain, leurs signes et symptômes, leurs causes et les moyens thérapeutiques pour les traiter. Elle s'intéresse notamment à la prise en charge des cas d'intoxications, de surdoses ou d'empoisonnements, proposant diagnostics, pronostics et approches en prévention.

Faits saillants

En proposant un vocabulaire qui présente les termes français relatifs à un domaine comme celui de la toxicologie clinique, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication.

Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une plateforme qui donne accès aux outils et aux services linguistiques de l'Office.

Avec son vocabulaire de la toxicologie clinique, l'Office bonifie l'offre de vocabulaires diffusés dans la Vitrine linguistique.

Vocabulaire de la toxicologie clinique

Site Web de l'Office québécois de la langue française

Capsule vidéo présentant la Vitrine linguistique, l'outil indispensable qui répond à vos questions sur le français

