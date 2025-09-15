BEIJING, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le 11 septembre 2025, UnionPay International (UPI), en collaboration avec ses partenaires, a annoncé le lancement pilote d'un lien de paiement par QR transfrontalier entre la Chine et l'Indonésie sous la direction des deux banques centrales.

Lors de la cérémonie de lancement à Beijing, une transaction d'essai a été faite à l'aide d'une application de paiement mobile indonésienne; tandis qu'à Jakarta, les utilisateurs figurant sur la liste blanche ont effectué des transactions avec succès au moyen de l'application UnionPay et de l'application Alipay en numérisant QRIS, le QR unifié en Indonésie. Au cours de cette phase de bac à sable, certains utilisateurs de la Chine continentale peuvent effectuer des paiements par QR avec ces deux applications de paiement mobile chinoises auprès de plus de 40 millions de commerçants QRIS en Indonésie. Entre-temps, les commerçants des réseaux UnionPay et Alipay en Chine continentale participants à ce projet pilotes peuvent également accepter des paiements par QR à partir de 22 applications de paiement mobile indonésiennes courantes.

Il est important de noter que la phase de bac à sable est actuellement limitée aux participants inscrits sur une liste blanche et aux commerçants. Le lien transfrontalier de paiement par QR devrait être entièrement opérationnel en 2025 une fois la phase de bac à sable terminée.

Le lien transfrontalier de paiement par QR, un projet clé mis en œuvre entre la Chine et l'Indonésie dans le modèle de gouvernement à gouvernement, progresse constamment sous la direction des deux banques centrales. En janvier 2025, l'UPI a signé un protocole de coopération avec l'Indonesian Payment System Association (ASPI), Ant International et la succursale de Jakarta de la Banque de Chine (Hong Kong). Par la suite, l'UPI a signé des accords de coopération distincts avec les quatre réseaux de guichets automatiques en Indonésie - Rintis, ALTO, Artajasa et Jalin - ainsi qu'Ant International et Alipay, accélérant ainsi la mise en œuvre du projet.

Conformément à l'accord entre les deux banques centrales, les paiements par QR transfrontaliers entre la Chine et l'Indonésie seront réglés dans les devises locales respectives. Cet arrangement facilitera non seulement l'expérience de paiement mobile transfrontalier pour les résidents des deux pays, mais améliorera également la capacité des commerçants à élargir leur clientèle. De plus, le projet constitue une étape importante dans les efforts d'UnionPay visant à créer un nouveau modèle à quatre parties en collaboration avec les intervenants de l'industrie, où UnionPay continue de jouer un rôle central en élargissant la collaboration dans l'ensemble de la chaîne industrielle, contribuant à la coopération gagnant-gagnant de l'industrie tout en stimulant son propre développement.

Jusqu'à présent, UnionPay a établi ou poursuit des liens transfrontaliers de paiement par QR avec des réseaux de paiement dans 19 pays et régions à l'extérieur de la Chine continentale. UnionPay continuera d'étendre la connectivité des paiements transfrontaliers.

