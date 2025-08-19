Lancement d'un projet de partenariat d'envergure : élaboration d'une nouvelle formation pour coordonner les salles de contrôle minières

PREISSAC, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - L'Institut national des mines (INMQ), en partenariat avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Thetford et le Cégep de Sept-Îles, annonce le lancement d'un projet collaboratif visant à développer, d'ici l'été 2026, une formation spécialisée destinée aux techniciennes et techniciens œuvrant dans les salles de contrôle minières.

En réponse à un besoin exprimé par l'industrie minière, l'Institut national des mines a entrepris des recherches sur les différentes fonctions présentes dans les salles de contrôle du secteur minier québécois, afin de mieux cerner les rôles et responsabilités associés aux divers profils de la main-d'œuvre y travaillant. Après un premier avis adressé à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, en juin 2024, l'Institut a poursuivi ses travaux dans la dernière année afin de développer le profil de compétences prioritaire de l'industrie minière québécoise, celui de technicien et technicienne de salle de contrôle. Ainsi, grâce à des consultations auprès des partenaires de l'industrie minière et des partenaires du réseau de l'éducation de niveaux professionnel, collégial et universitaire, il est désormais possible de déployer une formation qualifiante et diplômante.

Projet pour la mise en place d'une formation qualifiante et diplômante

Soutenu par l'Institut national des mines et ses partenaires, le Consortium des directions de la formation continue des trois cégeps offrant le programme de formation « Technologie minérale » réalisera la conception du programme de formation en cohérence avec le profil de compétences développé par l'Institut lors de ses consultations. Cette formation contribuera non seulement à accroître la polyvalence des travailleuses et travailleurs du secteur minier possédant déjà une expertise en opérations minières, mais également encourager la venue d'un nouveau personnel expérimenté issu d'autres domaines d'activités qui souhaite intégrer le secteur minier.

« Ce partenariat revêt une grande importance pour un organisme de recherche en formation minière comme le nôtre. Il soutient les efforts de consultation menés par notre équipe auprès de nos partenaires de l'industrie minière et du milieu de l'éducation, et se concrétise par la mise en place d'une formation qualifiante unique répondant aux besoins du secteur minier québécois. »

Mme Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

L'attestation d'études collégiales de spécialisation courte de quelques centaines d'heures de contenu comprenant des stages sera conçue d'ici l'été 2026 pour un déploiement suivant sa création. « Ensemble, les cégeps de l'Abitibi-Témiscamingue, de Thetford et de Sept-Îles s'associent pour faire évoluer la formation minière vers les plus récents besoins de l'industrie : une AEC spécialisée en salles de contrôle qui alliera savoir-faire technologique et innovation pédagogique. Porté par l'ADN minier et l'expertise unique en technologie minérale de nos trois collèges, le travail d'exception de l'INMQ et l'implication des différents acteurs clés, ce projet permettra de répondre rapidement et agilement aux besoins de formation de main-d'œuvre des entreprises du secteur minier implantées dans nos régions et ailleurs au Québec », a exprimé le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Dany Mercier.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Source : Karine Lacroix, coordonnatrice, Communications et Partenariats stratégiques, Institut national des mines, 819 860-7410, [email protected], www.inmq.gouv.qc.ca