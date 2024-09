Lancement d'un plan d'action collectif, LE DÉBUT D'UN GRAND VIRAGE POUR LES PERSONNES AÎNÉES DE MONTRÉAL-NORD

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - C'est le début d'un grand virage pour les personnes aînées de Montréal-Nord qui a été annoncé aujourd'hui au pavillon du parc Henri-Bourassa. Les partenaires du comité de pilotage du Plan d'action collectif des personnes aînées de Montréal-Nord 2025-2029 ont la ferme conviction qu'ils vont non seulement contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes aînées, mais qu'ils vont aussi changer la façon dont ces dernières vont désormais participer à la vie et au développement de la communauté.

Au lieu de confiner les personnes aînées à un statut de prestataire de services, le plan d'action rendu public ce matin propose plutôt :

de les inclure au cœur des processus décisionnels;

de valoriser leur expérience et leur vision ;

de les intégrer pleinement dans la construction de l'avenir de l'arrondissement.

Ce plan contient donc une série de mesures destinées à :

encourager la participation des personnes aînées à la vie citoyenne

dans un contexte et un esprit de solidarité ;

favoriser la qualité de vie des personnes aînées ;

développer et bonifier les communications et les partenariats.

Fruit d'une élaboration concertée, le contenu de ce plan d'action est principalement issu des constats tirés des échanges et réflexions qui ont eu lieu lors du Rendez-vous des aînés de mai 2023 ainsi que de deux forums Vivre et vieillir à Montréal-Nord, organisés par le Comité de réflexion sur le vieillissement, en 2017 et 2018.

Quatre projets déjà en marche

Quatre des actions prévues dans ce plan ont déjà reçu un financement de l'Arrondissement de Montréal-Nord via l'Entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Un total de 97 330 $ a ainsi été accordé aux projets suivants, destinés à aider les personnes aînées vulnérables et éloignées des services publics et communautaires :

Mobilis-ACTION (41 396 $, Centre d'action bénévole de Montréal-Nord) ;

(41 396 $, Centre d'action bénévole de Montréal-Nord) ; Dépannage d'urgence pour les personnes aînées (23 096 $, Carrefour des retraités de Montréal-Nord) ;

(23 096 $, Carrefour des retraités de Montréal-Nord) ; Aînés en santé (12 178 $, Les Fourchettes de l'espoir) ;

(12 178 $, Les Fourchettes de l'espoir) ; Ateliers solidaires pour aîné.es (20 660 $, Ville en vert).

Un cinquième projet sera très bientôt sur les rails alors que l'Arrondissement de Montréal-Nord amorcera la constitution d'un conseil consultatif des personnes aînées. Cette instance sera un endroit où celles-ci pourront faire part à l'administration municipale de préoccupations, idées et propositions. Il permettra un dialogue continu qui contribuera à ce que les actions municipales reflètent véritablement les besoins et les aspirations des membres de la population les plus expérimentés.

Déclarations

« Dans ce plan d'action, il y a plus que des projets. Il y a l'affirmation - catégorique et inébranlable - de notre engagement collectif à soutenir activement celles et ceux qui ont forgé notre histoire et à bâtir un environnement où chaque citoyen, peu importe son âge, peut s'épanouir pleinement. »

- Christine Black, mairesse, arrondissement de Montréal-Nord

« Ce plan d'action représente l'aboutissement de plusieurs années de travail collectif et de dialogue entre les citoyens, les organisations, les institutions et l'arrondissement. C'est le symbole d'une volonté commune d'agir pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées de l'arrondissement, en mettant de l'avant leur contribution essentielle au développement de notre milieu. C'est en agissant de façon concertée que notre impact sera le plus significatif !»

- Isabelle Desrochers, directrice générale, Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

« Les personnes aînées sont les gardiens de notre mémoire, les témoins vivants de notre évolution et les architectes de notre présent. Aujourd'hui, nous amorçons la réalisation d'une autre série d'importantes et estimables mesures qui vont améliorer leur qualité de vie.»

- Chantal Rossi, conseillère de la Ville, district d'Ovide-Clermont

« Un plan d'action pour les personnes aînées, ça ne change pas le monde, sauf que ça nous assure une cohésion, un partenariat, un réseau d'action stimulant, la participation de tou.te.s et une vision commune. »

- Linda Therrien, directrice, Carrefour des retraités

Une démarche collective

L'élaboration de ce plan d'action fait suite au Rendez-vous des aînées qui a rassemblé, en mai dernier, plus de 250 membres de la communauté. Au cours de cet événement, les personnes aînées de Montréal-Nord ont pris la parole, ont partagé leurs idées et ont tracé les grandes lignes de ce plan.

Les partenaires, membres du comité de pilotage du plan, sont :

Arrondissement de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Montréal-Nord

Carrefour des retraités de Montréal-Nord

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

SPVM / PDQ #39

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Une trentaine d'autres organismes et institutions ont participé à sa validation et contribueront à sa réalisation.

