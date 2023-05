Lancement d'un partenariat pour accélérer la décarbonation des municipalités québécoises

GATINEAU, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière d'annoncer aujourd'hui un partenariat structurant avec Hydro-Québec, Énergir et IVÉO pour accélérer la décarbonation efficiente des municipalités au Québec. L'annonce a eu lieu en marge des Assises 2023 de l'UMQ, qui se tiennent jusqu'au 5 mai à Gatineau.

Avec l'appui de ses partenaires, l'UMQ mettra en place, dès l'automne 2023, un parcours de décarbonation qui misera sur un portefeuille de solutions incluant l'efficacité énergétique, la gestion de la pointe et la biénergie. Cette initiative lui permettra d'offrir à ses membres des services adaptés pour les accompagner vers les bonnes ressources, tant techniques que financières, dans leurs démarches visant à réduire l'empreinte environnementale de leurs parcs de véhicules et de bâtiments.

Consciente que chaque geste compte, avec ses partenaires, l'UMQ souhaite également proposer à ses membres des solutions innovantes et rapides à implanter pour optimiser la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les mesures détaillées du parcours de décarbonation seront annoncées au cours des prochains mois.

« L'urgence climatique exige une réponse immédiate pour réduire les GES au Québec. À ce titre, les municipalités sont au cœur de la transition énergétique et sont les mieux placées pour accélérer le mouvement. C'est pourquoi je suis très fier de ce nouveau partenariat avec Hydro-Québec, Énergir et IVÉO, qui nous permettra de soutenir encore plus efficacement nos membres dans leurs efforts de décarbonation, tout en prenant en compte leurs réalités locales. »

Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes

« C'est avec la ferme conviction que l'UMQ et les municipalités ont un rôle d'influence, de mobilisation et d'agent de changement de premier plan à jouer dans le défi que représente la transition énergétique, qu'Hydro-Québec apporte sa collaboration et met son expertise au service du parcours de décarbonation annoncé aujourd'hui. La seule conversion à l'électricité n'étant pas réaliste, la décarbonation efficiente passera par des gestes concrets et variés dont l'une des clés essentielles est l'efficacité énergétique. C'est donc en travaillant tous ensemble que nous pourrons atteindre nos objectifs communs. »

Mathieu Johnson, vice-président Stratégie et développement, Hydro-Québec

« Voilà maintenant cinq ans qu'IVÉO accompagne ses villes membres afin de les aider à répondre à leurs nombreux défis par l'innovation. Dans le cadre de ce partenariat, IVÉO mettra à la disposition de l'UMQ son expertise et ses connaissances en lien avec les enjeux climatiques afin de proposer les solutions les plus porteuses déjà expérimentées et validées dans son réseau de villes innovantes. »

Benoit Balmana, directeur général, IVÉO

« Pour que la transition énergétique soit juste et réussie, nous devons tous y prendre part. Quand une municipalité fait le choix d'améliorer son efficacité énergétique ou de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, elle devient une source d'inspiration auprès de leurs citoyens qui peuvent décider à leur tour de se décarboner ou réduire leurs pertes d'énergie. C'est donc avec grande fierté que nous joignons nos forces à ce partenariat pour encore mieux accompagner chaque municipalité dans l'atteinte de leurs objectifs de réduction de GES. »

Frédéric Krikorian, vice-président Développement durable, affaires publiques et marque, Énergir

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et compte parmi les plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. En exploitant des sources d'énergie propres et renouvelables, l'entreprise contribue à la richesse collective du Québec tout en jouant un rôle central dans l'instauration d'une économie verte et durable.

À propos d'IVÉO

IVÉO est un organisme à but non lucratif, soutenu par le gouvernement du Québec, dont la mission est d'accélérer le déploiement d'innovations dans le milieu municipal. Le réseau d'IVÉO compte à ce jour près de 60 villes membres dans lesquelles de nombreux projets d'innovation ont pu être réalisés afin de répondre à divers enjeux municipaux, notamment dans le domaine de la mobilité durable, de la gestion durable de l'eau et de l'efficacité énergétique. IVÉO en deux clics www.iveo.ca et LinkedIn

À propos d'Énergir

Comptant plus de 9 milliards $ d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

Renseignements: Renseignements et entrevues : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Union des municipalités du Québec, Cellulaire : 438 827-4560, [email protected] ; Hydro-Québec, Relations avec les médias, Tél. : 514 289-5005 ; Benoit Balmana, Directeur général, IVÉO, 514-531-3453 ; Énergir, Relations avec les médias, 514 598-3449, [email protected]