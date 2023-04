Lancement d'un nouvel outil pédagogique

L'esprit d'entreprendre en 25 cartes illustrées

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - OSEntreprendre lance aujourd'hui le nouvel outil pédagogique L'esprit d'entreprendre en 25 cartes illustrées, développé en collaboration avec des centaines d'entrepreneurs, de spécialistes, de pédagogues, de parents et d'élèves!

Véritable outil appuyant le développement de l'intelligence émotionnelle et la connaissance de soi en contexte de projet, cet ensemble de cartes vise à aider les jeunes du primaire et du secondaire à mettre des mots et des nuances sur des caractéristiques humaines de l'esprit d'entreprendre.

Un contenu captivant et gratuit!

On retrouve sur chacune des cartes une illustration humoristique, un curseur de nuance et un texte comportant trois paragraphes : une description, un exemple et une ouverture à la réflexion. Le ton utilisé se veut inspirant, ludique et concret.

Rendez-vous sur le site internet d'OSEntreprendre pour voir un extrait des cartes, télécharger gratuitement le kit numérique et trouver des idées d'activités à réaliser avec les jeunes!

En plus des déclinaisons disponibles en ligne s'ajoute, dans le cadre du 25e anniversaire d'OSEntreprendre, l'édition spéciale d'un jeu de cartes imprimé et distribué aux intervenants scolaires qui en ont fait la demande au moment de s'inscrire à la Semaine des entrepreneurs à l'école ou au Défi OSEntreprendre en 2022-23.

À propos de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre à l'école

L'Éducation à l'esprit d'entreprendre, avec ses leviers de sensibilisation, d'expérimentation, de rayonnement et d'affirmation, est une formidable approche pédagogique qui génère des retombées significatives sur le développement des élèves en contribuant à la culture entrepreneuriale; à la persévérance scolaire et à la réussite éducative; à la satisfaction et à l'épanouissement personnel; en plus de l'orientation professionnelle. Les intervenants scolaires qui utilisent la pédagogie entrepreneuriale affirment renouveler leurs pratiques, ressentir plus de plaisir à enseigner, observer une réduction des troubles de comportement et de gestion de classe.

À propos d'OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Il mobilise un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les initiatives et inspirer un plus grand nombre de personnes à passer à l'action. La mise en valeur de l'aventure humaine d'entreprendre et la valorisation de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre caractérisent ses interventions. Depuis 25 ans, les activités d'OSEntreprendre ont rassemblé plus de 1,5 million de gens, des jeunes du primaire à l'université, des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs des 17 régions du Québec.

