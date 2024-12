Lancement d'un concours d'architecture pour la construction d'une nouvelle bibliothèque à Villeray et l'aménagement du parc Le Prévost

MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Fière de développer ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens, la Ville de Montréal annonce la tenue d'un concours d'architecture pluridisciplinaire au début de l'année 2025 pour la construction d'une nouvelle bibliothèque dans le quartier de Villeray ainsi que le réaménagement du parc adjacent, Le Prévost dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le concours d'architecture porte sur la construction d'un nouveau bâtiment de 4 635 m2, soit plus du triple de la superficie de la bibliothèque actuelle de 1 400 m2. Dotée d'une signature unique en design, la nouvelle bibliothèque restera unie au Patro Villeray grâce à un lien entre les deux endroits. La nouvelle bibliothèque sera en mesure d'accomplir pleinement sa mission de lieu accueillant, stimulant et inclusif pour la population montréalaise et ce, dans un contexte où les besoins sont grandissants. Le local de la bibliothèque actuelle aura pour sa part une nouvelle vocation.

Le projet intègre également le réaménagement du parc Le Prévost, qui deviendra à terme, un lieu axé sur l'agriculture urbaine, l'art et la poésie et qui bénéficiera des meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales, en accord avec les orientations du Plan climat Montréal 2030.

L'appel à candidatures pour ce concours sera lancé au début de 2025. La sélection des lauréats, qui découlera de l'évaluation des propositions des quatre finalistes par un jury d'experts reconnus, se déroulera au cours du dernier trimestre de 2025. Les travaux devraient débuter en 2028.

Ce concours est tenu dans le cadre du programme RAC (rénovation, agrandissement et construction), financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Ce programme permet de doter la métropole de bibliothèques de nouvelle génération.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'on franchit aujourd'hui une importante étape vers la construction de cette nouvelle bibliothèque, très attendue par la population de Villeray. Le lancement d'un concours architectural pour la bibliothèque Le Prévost et la transformation du parc adjacent, qui permettra une diminution des îlots de chaleur et une bonification de la biodiversité, sont d'excellentes nouvelles. Ce projet de construction est le premier certifié Maison passive (PassivHaus) pour la Ville de Montréal et pour une bibliothèque publique au Canada. Il permettra à la population de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, mais aussi à toutes les Montréalaises et Montréalais, d'accéder plus facilement à la culture, à la découverte et au savoir », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Le Patro Villeray est déjà un endroit pivot de notre arrondissement, un pôle de services rassembleur. Grâce à la construction d'une nouvelle bibliothèque juste à côté, on dotera le quartier Villeray d'un nouvel espace de culture et de verdure unique d'autant plus incontournable pour ses résidentes et ses résidents. Située dans un emplacement stratégique, elle conservera un lien fort avec la Maison de la culture Claude-Léveillée et elle sera en lien direct avec le parc Le Prévost qu'on refait en entier. On a hâte de recevoir des propositions de projet des plus audacieuses », a affirmé la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaire publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]