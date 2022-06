Lancement d'Ubisoft RADAR - Ubisoft lance son premier fonds d'investissement à destination des studios indépendants du Québec

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ubisoft lance Ubisoft RADAR, son tout premier fonds d'investissement de 10 millions de dollars destiné à détecter, financer et propulser les jeux créés par des studios indépendants du Québec.

Ubisoft RADAR vise à soutenir l'entrepreneuriat québécois dans le domaine du jeu vidéo en maintenant la propriété intellectuelle au Québec.

Le fonds soutiendra les projets de jeu à des moments clés de leur développement :

-- Au début du projet en phase de concept et au démarrage de la production ;

-- En fin de développement afin de lancer le meilleur jeu possible sur le marché;

-- Au moment de la commercialisation pour optimiser la visibilité et la notoriété du produit.

« Depuis 25 ans, Ubisoft a contribué à développer le secteur des jeux vidéo au Québec, devenu le 3e pôle mondial dans ce domaine. Avec ce fonds d'investissement, nous réaffirmons l'importance de continuer à faire grandir ce formidable écosystème tech et créatif local tout en soutenant les créateurs indépendants. Ce sont des leviers essentiels pour façonner l'avenir d'Ubisoft et plus largement le futur de notre industrie. », a indiqué Yves Guillemot, président-directeur général et cofondateur d'Ubisoft

En plus d'offrir des solutions de financement flexibles et adaptées aux besoins du projet, Ubisoft RADAR mettra à la disposition des entreprises sélectionnées un accompagnement personnalisé par des experts internes et partenaires externes.

« Ubisoft RADAR vient compléter l'offre de partenariats, mentorats et supports financiers existante d'Ubisoft Entrepreneur.es afin de soutenir les développeurs indépendants québécois et encourager la créativité de cette industrie vibrante. C'est une occasion supplémentaire de contribuer au succès de notre écosystème. » a ajouté Francis Baillet, vice-président aux affaires corporatives d'Ubisoft

Les profits générés par le fonds seront réinvestis jusqu'en 2030, afin de soutenir la créativité des studios indépendants de la province pour les années à venir.

La première ronde de financement se fera à l'automne 2022. Les entrepreneur.es peuvent obtenir les renseignements et déposer une demande de financement dès aujourd'hui sur le site d'Ubisoft RADAR.

