Lancement d'Amazon Business et de Business Prime au Canada Plus de commodité, de choix et de valeur ajoutée, ainsi que des avantages adaptés aux besoins de l'entreprise

Amazon Business offre la même l'expérience de magasinage déjà tant appréciée par la clientèle, mais cette fois-ci destinée aux clients commerciaux du Canada - des entreprises individuelles jusqu'aux grandes sociétés - tout en offrant les fonctionnalités d'approvisionnement spécialement conçues pour économiser temps et argent.

Les petites et moyennes entreprises peuvent prospérer sur Amazon Business en ayant accès instantanément à des clients commerciaux de tous les secteurs d'activité au Canada et dans le monde.

Amazon lance également Business Prime pour les clients d'Amazon Business, qui offre des outils pour analyser les tendances d'achat, établir des politiques d'approvisionnement et simplifier les livraisons commerciales, et ce, à partir de 109 $ CA/an, plus les taxes applicables.

SEATTLE, le 29 oct. 2019 /CNW/ - Amazon Canada vient d'annoncer aujourd'hui le lancement d'Amazon Business (www.amazon.ca/business) et de Business Prime (www.amazon.ca/businessprime), qui facilitent encore davantage les achats professionnels des clients commerciaux canadiens de toutes tailles. Les entreprises peuvent maintenant gérer en toute simplicité leurs besoins en matière d'approvisionnement et acheter des fournitures dans tous les endroits où Amazon Business est offert. En outre, les vendeurs partenaires (www.amazon.ca/business/sell) peuvent désormais étendre leurs activités en atteignant une nouvelle clientèle dans neuf pays, des plus petites entreprises aux multinationales.

« Nous sommes emballés de donner aux clients commerciaux canadiens les moyens de simplifier leur processus d'approvisionnement afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux, a déclaré Alexandre Gagnon, vice-président d'Amazon Business. Qu'il s'agisse d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement, de grandes organisations, d'organismes gouvernementaux, d'organismes sans but lucratif, de restaurants, d'installations de recherche ou d'entreprises individuelles, Amazon Business a pour but de répondre à des besoins d'approvisionnement uniques et complexes, en offrant la même expérience à laquelle sont habitués tous ceux qui utilisent déjà Amazon pour ses prix attrayants, son vaste choix d'articles et ses services de livraison efficaces. »

Amazon Business permet aux clients commerciaux de découvrir rapidement des offres, des tarifs et des remises quantitatives ainsi que des exemptions de taxe sur les achats admissibles. Grâce à Amazon Business, les vendeurs partenaires bénéficient également de l'expertise d'Amazon en matière de commerce électronique, améliorent la visibilité de leur catalogue de produits complet dans un magasin en ligne réputé et profitent d'un meilleur accès aux décideurs de leurs entreprises clientes, afin de les aider à accroître leurs ventes.

Business Prime est un programme d'adhésion annuel conçu pour les clients commerciaux d'Amazon Business qui souhaitent offrir des livraisons rapides et gratuites à tous les utilisateurs de leur compte d'entreprise, en plus d'autres avantages qui leur procureront commodité, valeur ajoutée et contrôle sur le plan de l'approvisionnement, ainsi que des services d'analyse. Les clients d'Amazon Business peuvent souscrire à un abonnement annuel à Business Prime en fonction du nombre d'utilisateurs dans leur compte d'entreprise : (Forfait de base) 109 $ CA/an pour un maximum de trois utilisateurs, (Forfait simple) 499 $ CA/an pour un maximum de 10 utilisateurs, (Forfait intermédiaire) 1 299 $ CA/an pour un maximum de 100 utilisateurs et (Forfait entreprise) 10 099 $ CA/an pour plus de 100 utilisateurs. Après avoir ouvert gratuitement un compte Amazon Business, les entreprises clientes admissibles peuvent effectuer un essai gratuit d'Amazon Business pendant 30 jours en se rendant au www.amazon.ca/businessprime.

Amazon Business sert des millions de clients commerciaux et des centaines de milliers de vendeurs partenaires commerciaux dans le monde entier, ce qui représente un chiffre d'affaires mondial annualisé de plus de 10 milliards de dollars, dont plus de la moitié est attribuable aux vendeurs partenaires. D'un bout à l'autre du monde, les clients peuvent magasiner des centaines de millions de produits. Amazon Business est actuellement en service dans neuf pays, soit le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon et l'Inde.

Avantages d'Amazon Business

Les entreprises qui s'inscrivent à Amazon Business peuvent profiter du choix, de la commodité et de la valeur ajoutée qu'elles aiment et attendent d'Amazon, tout en bénéficiant de fonctionnalités adaptées à leurs besoins d'entreprise, et notamment de ce qui suit :

Business Prime : Offert à partir de 109 $ CA/an, plus les taxes applicables (pour un à trois utilisateurs), ce service procure à ses membres des options de livraison rapides, gratuites et flexibles pour les articles admissibles. Les clients disposant d'un plan Business Prime admissible (Petite entreprise, Moyenne entreprise et Société) ont accès à des paramètres de politiques d'achat améliorés et à des tableaux de bord analytiques sophistiqués.

: Offert à partir de 109 $ CA/an, plus les taxes applicables (pour un à trois utilisateurs), ce service procure à ses membres des options de livraison rapides, gratuites et flexibles pour les articles admissibles. Les clients disposant d'un plan Business Prime admissible (Petite entreprise, Moyenne entreprise et Société) ont accès à des paramètres de politiques d'achat améliorés et à des tableaux de bord analytiques sophistiqués. Guided Buying (achat guidé). Cette fonction intégrée à Business Prime permet aux administrateurs d'attribuer un statut privilégié à certains fournisseurs ou produits et d'empêcher l'accès à des catégories de produits données, ce qui informe davantage les acheteurs des politiques ou des recommandations de l'entreprise. Cet outil aide les entreprises à réduire les dépenses indésirables, à améliorer leur conformité aux politiques internes et à regrouper leurs fournisseurs.



Spend Visibility (visibilité des dépenses). Reposant sur la plateforme d'AWS QuickSight, cet outil de pointe permet de visualiser les dépenses de l'entreprise sous la forme de graphiques prêts à l'emploi, affranchissant ainsi les utilisateurs du temps passé à télécharger des données, à les analyser et à découvrir les tendances en matière de dépenses.

Comptes d'entreprise : Les clients peuvent créer un compte d'entreprise pour des utilisateurs uniques ou multiples, inviter d'autres utilisateurs à se joindre au compte et partager en toute simplicité des méthodes de paiement et des adresses de livraison.

: Les clients peuvent créer un compte d'entreprise pour des utilisateurs uniques ou multiples, inviter d'autres utilisateurs à se joindre au compte et partager en toute simplicité des méthodes de paiement et des adresses de livraison. Approbation des achats : Les entreprises peuvent créer des processus d'approbation et accéder à des outils d'analyse des achats afin d'instaurer des mesures de contrôle des dépenses plus efficaces.

: Les entreprises peuvent créer des processus d'approbation et accéder à des outils d'analyse des achats afin d'instaurer des mesures de contrôle des dépenses plus efficaces. Programme d'exemption de taxe d'Amazon (ATEP) : Les organisations admissibles à des achats exemptés de taxe peuvent facilement s'inscrire au programme d'exemption de taxe d'Amazon et effectuer automatiquement des achats exempts de taxe chez les vendeurs participants et Amazon en utilisant l'assistant ATEP pour créer un certificat d'exemption. Le programme d'exemption de taxe d'Amazon est proposé avec Amazon Business ainsi qu'aux clients admissibles qui effectuent leurs achats avec un compte Amazon.ca standard.

Amazon Business donne l'occasion aux vendeurs partenaires au Canada et à l'étranger d'accroître leurs ventes en atteignant des millions de clients commerciaux partout dans le monde. Ces vendeurs bénéficient en outre des avantages suivants :

Tarifs d'entreprise : Afin de donner aux clients la possibilité d'acheter en gros, les vendeurs partenaires peuvent offrir des remises quantitatives, ce qui leur permet de créer des remises graduelles pour les produits que les clients commerciaux préfèrent acheter en quantités importantes.

: Afin de donner aux clients la possibilité d'acheter en gros, les vendeurs partenaires peuvent offrir des remises quantitatives, ce qui leur permet de créer des remises graduelles pour les produits que les clients commerciaux préfèrent acheter en quantités importantes. Services de calcul des taxes avec facturation des taxes : Une facture des taxes est générée au nom des vendeurs qui participent aux services de perception des taxes avant d'être envoyée sans encombre aux clients dans leur compte.

: Une facture des taxes est générée au nom des vendeurs qui participent aux services de perception des taxes avant d'être envoyée sans encombre aux clients dans leur compte. Rapports commerciaux : Les rapports commerciaux constituent un document de référence qui permet aux vendeurs de mieux comprendre, gérer et accroître leurs affaires en leur présentant un aperçu de leurs ventes.

Les clients et les vendeurs partenaires au Canada accueillent Amazon Business à bras ouverts

« Amazon Business représente un excellent débouché pour 3M Canada, tant à titre de vendeur que d'acheteur, a déclaré Lisa Citton-Battel, directrice du groupe des marques de produits de consommation à 3M Canada. En tant qu'entreprise créatrice de certaines des marques les plus emblématiques au monde, nous utiliserons Amazon Business pour compléter notre modèle de distribution actuel et atteindre un éventail plus vaste de clients commerciaux. En ce qui concerne notre propre approvisionnement, nous nous réjouissons de cette approche plus rationalisée pour déterminer et approuver les produits dont nos équipes ont besoin au bureau comme dans nos usines, ainsi que pour suivre leur acheminement. »

« Aux États-Unis, Earls a d'abord considéré Amazon comme un fournisseur pour des petites quantités d'articles spécialisés que notre réseau de fournisseurs ne nous permettait pas d'obtenir facilement. Au fil du processus, nous avons examiné de nouvelles façons de collaborer avec Amazon, a déclaré Claudia Vorlaufer, vice-présidente de l'approvisionnement et de la logistique pour Earls. Compte tenu de la simplicité avec laquelle il est possible d'effectuer et de recevoir des commandes ainsi que du vaste choix de produits proposés, Amazon Business trouvera des solutions pour aider Earls à recevoir des livraisons plus importantes et à les regrouper davantage, ce qui fera d'Amazon un service de choix pour découvrir de nouvelles possibilités d'approvisionnement à l'avenir. »

« Nous avons remarqué une nette croissance de nos activités quand nous avons commencé à vendre sur Amazon. Nous sommes ravis de passer au stade suivant de notre expansion grâce au lancement d'Amazon Business au Canada, a déclaré Linda Morency, vice-présidente au développement des affaires à La Clef de Sol. Étant donné l'éventail de ressources fourni par Amazon Business ainsi qu'aux renseignements auxquels nous aurons accès, nous avons hâte que notre entreprise franchisse un nouveau cap de croissance. »

« Nous sommes une entreprise spécialisée dans les innovations pour l'environnement de travail, et nous offrons des solutions aux particuliers, aux petites entreprises et aux grandes sociétés. Amazon Business a élaboré un excellent modèle d'affaires orienté vers le client, qui nous aide à atteindre les entreprises de petite taille comme les plus importantes, a déclaré Matt Snyder, directeur du développement des affaires à Varidesk. Amazon Business propose des produits et des possibilités de marketing plus étoffés en comparaison avec d'autres services interentreprises, ce qui nous permet de toucher plus de clients et de valoriser davantage notre marque. »

Pour en savoir plus sur Amazon Business ou pour créer gratuitement un compte Amazon Business, consultez le www.amazon.ca/business. Après avoir ouvert gratuitement un compte Amazon Business, les entreprises clientes admissibles peuvent effectuer un essai gratuit d'Amazon Business pendant 30 jours en se rendant au www.amazon.ca/businessprime. Les vendeurs partenaires éventuels qui souhaitent enrichir de leurs produits le choix toujours plus vaste d'Amazon sont invités à consulter le www.amazon.ca/business/sell.

À propos d'Amazon Business

Amazon Business conjugue tout le choix, la commodité et la valeur ajoutée que les clients aiment et attendent d'Amazon à de nouvelles fonctionnalités et à des avantages uniques adaptés aux besoins des entreprises. Amazon Business permet d'accéder facilement à des centaines de millions de produits ainsi qu'à toutes sortes d'avantages, dont des tarifs et un choix d'articles réservés aux entreprises, des comptes d'entreprises pour des utilisateurs uniques ou multiples, Business Prime, des processus d'approbation, l'intégration de systèmes d'achat, des solutions de paiement, des exemptions de taxe, un service client exclusif et bien plus. Amazon Business est actuellement offert aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Japon et en Inde. Pour créer gratuitement un compte Amazon Business, consultez le www.amazon.ca/business. Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements sur Amazon Business au www.amazonbusinessblog.com.

