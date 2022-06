Bibliothèque et Archives Canada et le Musée Mémorial Passchendaele, avec le généreux appui de l'ambassade de Belgique et du Musée canadien de la guerre, soulignent aujourd'hui le lancement au Canada du portail géographique « Des noms dans le paysage ». Ce portail en ligne, réalisé avec l'aide du gouvernement flamand, répertorie les endroits où des soldats canadiens disparus sont tombés au champ d'honneur ou ont été enterrés pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Le projet montre les lieux de décès et de sépulture présumés de plus de 1 400 Canadiens. Il exploite les documents personnels et militaires conservés par Bibliothèque et Archives Canada pour donner un lieu de repos concret aux soldats canadiens disparus, contribuant ainsi à faire connaître leurs histoires.

Avec l'aide de bénévoles de la Genootschap Passchendaele Society 1917, le Musée a numérisé et recensé des renseignements sur les soldats canadiens trouvés dans des ressources en ligne offertes par Bibliothèque et Archives Canada, comme les dossiers du personnel, les registres de sépultures de guerre du Commonwealth et les registres de circonstances du décès.

Les recherches peuvent se faire par nom, date de décès, profession dans la vie civile, unité ou lieu de décès. Il est possible de combiner ces paramètres pour raffiner la recherche. Les usagers ont aussi la possibilité d'ajouter de l'information, des anecdotes ou des photographies concernant les soldats et de contribuer à une plateforme en ligne à l'intention des parents des soldats, des musées ou de toute personne intéressée.

Le portail géographique « Des noms dans le paysage » est accessible gratuitement sur le site Web du Musée Mémorial Passchendaele.

Citations

« Grâce à ce projet, tout le monde a la possibilité de parcourir virtuellement le Musée pour apprendre, méditer et rendre hommage aux soldats qui sont morts au champ d'honneur, notamment aux milliers de Canadiens qui n'ont jamais revu leur patrie. Tous les partenaires m'ont impressionnée par leurs efforts, leur passion et leur volonté de collaboration. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archivsite du Canada

« Des noms dans le paysage vise à faire ressortir le rôle du paysage en tant que dernier témoin. Ce projet permet aux descendants des soldats disparus de chercher le lieu probable du décès ou de la sépulture de leurs ancêtres. »

- Joachim Jonckheere, président du Musée Mémorial Passchendaele

Faits en bref

Le Musée a déjà réussi à trouver les lieux de sépulture d'origine de plus de 1 400 des 6 928 soldats canadiens dont le nom se trouve sur le mémorial de la Porte de Menin.

Liens connexes

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca.

Restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et Flickr ainsi que des blogues et des balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

Recherche d'information connexe par mots-clés : Histoire et patrimoine | Bibliothèque et Archives Canada | Grand public | Communiqués

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Renseignements: Personne-ressource, Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589 (bureau), [email protected]