« Par les temps qui courent, nous avons tous besoin d'un peu de réconfort supplémentaire, mais cela peut nuire à notre santé », a souligné Anna Olson, célèbre chef canadienne et ambassadrice de LG Electronics Canada. « Une friteuse à air est une excellente solution pour concocter des versions plus saines de ces délicieux plats frits que nous aimons tant. En plus, le fait qu'elle soit intégrée dans la cuisinière permet de réduire l'encombrement, ce qui en fait une solution innovante pour une alimentation saine et une cuisine plus simplifiée. »

La cuisinière Air Fry InstaView ThinQMD de LG vous permet de créer de délicieux plats directement dans votre four, sans aucune culpabilité. La fonctionnalité Air Fry de LG fait circuler de l'air chaud à grande vitesse, pour une cuisson uniforme de plats croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Et comme aucun préchauffage n'est nécessaire, les repas passent du réfrigérateur à la table plus rapidement qu'avec un four traditionnel.

Innovante et pratique, la technologie InstaView de LG permet de surveiller facilement votre plat tout au long de sa cuisson : il suffit de cogner deux fois sur la porte vitrée du four, pour en allumer l'intérieur et voir où en est la cuisson, sans avoir à ouvrir la porte du four ni à chercher l'interrupteur de la lumière. De plus, grâce aux fonctionnalités EasyCleanMD et Self CleanMD, il est facile d'avoir un four plus propre, pour une performance maximale à chaque utilisation. Sans aucun produit chimique, EasyCleanMD élimine les résidus alimentaires légers à basse température en 10 minutes environ, tandis que Self CleanMD fait appel à une chaleur élevée pour éliminer les éclaboussures plus tenaces à l'intérieur du four.

Gage de véritable connectivité, il est possible de contrôler et de surveiller la cuisinière Air Fry InstaView ThinQMD de LG depuis n'importe quelle pièce de la maison en la connectant aux haut-parleurs intelligents de l'assistant Google et d'Alexa d'Amazon.

« Les Canadiens ont besoin de réconfort et de commodité, surtout cette année », a avancé Ashley Audisho, directrice principale du marketing chez LG Electronics Canada. « La cuisinière Air Fry InstaView ThinQMD de LG est conçue dans cette optique : des méthodes de cuisson plus saines, des résultats de qualité et des technologies innovantes qui vous facilitent la vie et vous permettent de vous consacrer à ce que vous aimez. »

Quelques statistiques clés tirées du sondage de LG Electronics :

Les 18-34 ans sont les plus susceptibles de céder aux envies de friture (46 %), suivis de près par les 35-44 ans (43 %), alors que les Canadiens âgés de 55 à 64 ans sont les moins enclins à céder à la tentation (25 %).

Dans l'ensemble, la détérioration des habitudes alimentaires suit une tendance similaire, les jeunes Canadiens déclarant qu'ils se laissent plus aller, une statistique qui diminue avec l'âge.

À l'échelle régionale, les Québécois sont les moins enclins à admettre qu'ils succombent à leurs envies (22 % contre 39 % pour le reste du Canada ) ou que leurs habitudes alimentaires se sont détériorées (29 % contre 36 % pour le reste du Canada ), mais les jeunes sont certainement plus enclins à l'admettre.

À propos du sondage

Léger a réalisé ce sondage omnibus auprès de plus de 1 500 répondants canadiens entre le 19 et le 21 juin 2020 en utilisant le panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger est composé d'environ 400 000 membres à l'échelle nationale et a un taux de rétention de 90 %. La marge d'erreur de cette étude était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr .

À propos des appareils électroménagers pour la maison et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des climatiseurs et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe. LG est déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs du monde entier en proposant des produits soigneusement conçus, y compris des réfrigérateurs, des laveuses, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés, des climatiseurs, des purificateurs d'air et des déshumidificateurs. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi que des économies considérables, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com .

À propos d'Anna Olson

Anna Olson est l'une des chefs les plus estimées au Canada. Animatrice des émissions Bake with Anna Olson, Fresh with Anna Olson et Sugar sur la chaîne Food Network, elle a su gagner un public fidèle au Canada et dans le monde entier. Elle a également publié à son nom dix livres de cuisine à succès, dont Set for the Holidays, Bake With Anna Olson et Back to Baking: 200 Timeless Recipes to Bake. La conception de recettes est certainement l'une de ses plus grandes réussites. Taste Canada Cookbook Awards, l'Ontario Hostelry Institute et le Canadian Food & Wine Institute ont récompensé Anna Olson pour sa contribution continue au développement de la culture alimentaire canadienne.

