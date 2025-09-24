Laissez-passer grand public pour assister à la cérémonie d'hommage national en l'honneur de M. Guy Rocher

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que la famille et les proches de M. Guy Rocher rappellent que la cérémonie d'hommage national en l'honneur de l'éminent sociologue sera célébrée le 2 octobre, de 14 h à 15 h 15, dans la Salle Pierre-Mercure de l'Université du Québec à Montréal.

Un nombre limité de laissez-passer pour assister à la cérémonie d'hommage national est offert au grand public dès maintenant. Pour tous les détails, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : Salle Pierre-Mercure | UQAM.

Les organisateurs de ce moment de passage se sont assurés que tous les moyens technologiques ont été mis de l'avant pour empêcher que ces billets obtenus à titre gracieux soient vendus et deviennent une source de profit. Les personnes ayant acquis ces billets autrement que par le biais de ce lien menant à la billetterie de la Salle Pierre-Mercure seront identifiées et l'accès à la cérémonie leur sera refusé.

Cette cérémonie, organisée selon les volontés de la famille et en collaboration avec les proches de M. Rocher, offrira à la population québécoise l'occasion de rendre hommage à l'un de ses plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille.

La population est aussi invitée à venir lui rendre hommage lors de l'exposition en chapelle ardente qui se tiendra le 2 octobre, de 10 h à midi, dans l'Agora du pavillon Judith-Jasmin de l'Université du Québec à Montréal.

Registre de condoléances

Rappelons qu'un registre de condoléances a été mis à la disposition du public souhaitant transmettre un message à la famille de M. Guy Rocher, à l'adresse suivante : Québec.ca/condoléances.

Inscription des médias

Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent couvrir les funérailles nationales à la mémoire de M. Guy Rocher ainsi que l'exposition en chapelle ardente sont invités à confirmer leur présence auprès de la Direction des communications du ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l'adresse [email protected].

Notez que la captation et la prise de photos à l'intérieur de la Salle Pierre-Mercure et de l'Agora du pavillon Judith-Jasmin seront assurées par une équipe média.

Des consignes précises en lien avec la logistique seront transmises par courriel uniquement aux personnes accréditées.

Seuls les représentantes et les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la zone réservée le jour de la cérémonie.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]