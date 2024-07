LONDRES, 16 juillet 2024 /CNW/ - LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, annonce fièrement que lady Alice Manners a assisté aux demi-finales des Championnats de Wimbledon habillée dans une tenue de LILYSILK. Cette apparition incarne l'élégance et le style de la marque lors de l'un des événements de tennis les plus prestigieux au monde.

Lady Alice éblouit en tenue LILYSILK aux Championnats de Wimbledon

Lady Alice Manners, chroniqueuse anglaise, mannequin de mode et personnalité publique, a assisté à l'événement vêtue d'un splendide ensemble de la collection du printemps 2024 de LILYSILK. Sa tenue mettait en vedette la chemise à col marin blanc naturel et le pantalon en soie à jambes larges bleu minuit boutonné sur le devant , mettant en valeur la qualité luxueuse et l'élégance intemporelle des articles de LILYSILK.

Sur Instagram, Lady Alice a partagé son expérience en publiant le message suivant : « Toujours une bonne idée et encore mieux lorsque vous portez une tenue @lilysilk. Pour moi, le confort est à l'avant-garde de l'apparence élégante et @lilysilk allie confort et style à la perfection. »

Faits saillants des articles :

Chemise blanc naturel - Chemise à col marin : D'inspiration nautique, ce chemisier est doté d'un col semi-fixe et d'une fine rayure bleu marine. Voilà un article polyvalent parfait pour les événements décontractés ou plus habillés. Il s'agit d'un article populaire de la collection du printemps 2024.

Pantalon bleu minuit - Pantalon en soie à jambes larges boutonné sur le devant : Fabriqué à partir d'une crêpe de chine luxueuse en soie 30 Momme, ce pantalon comporte une taille haute, des jambes larges et de délicats boutons dorés. C'est un mélange de sophistication et de fonctionnalité, parfait pour toute occasion.

« Nous sommes ravis et honorés de voir lady Alice assister aux Championnats de Wimbledon habillée de vêtements LILYSILK, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Son choix de porter notre marque à un événement aussi prestigieux souligne l'élégance et la sophistication que représente LILYSILK. Ce moment souligne notre engagement à inspirer un mode de vie meilleur et plus durable grâce à nos vêtements en soie luxueux et de haute qualité. Nous sommes impatients de continuer à fournir des vêtements extraordinaires qui rehaussent chaque moment. »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et durable. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est que vous viviez de façon spectaculaire, tout en faisant de la planète un meilleur endroit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461326/Lady_Alice_Dazzles_LILYSILK_Attire_Wimbledon_Championships.jpg

