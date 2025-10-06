Lac-Mégantic - Le gouvernement du Québec agit pour rendre les logements adaptés plus accessibles

LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de l'Habitation, Mme Sonia Bélanger, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent l'octroi d'une somme de 1 198 801 $ pour la construction de logements adaptés destinés à des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, à Lac-Mégantic.

L'organisme Habitation adaptée et supervisée Mégantic assurera la réalisation de ce projet, financé entre autres dans le cadre du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic et avec l'aide de plusieurs autres partenaires.

Notons que le gouvernement du Québec a créé le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, qui totalise plus de 19 M$, à partir des sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire, en vue de soutenir la communauté. À ce jour, 37 projets ont reçu un appui financier, pour un total de plus de 12,6 M$.

Citations

« Je suis extrêmement fier d'annoncer la création de logements adaptés pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, ici à Lac-Mégantic. Cet investissement reflète une fois de plus l'engagement ferme du gouvernement de redonner à la collectivité de Lac-Mégantic. Je tiens à saluer le travail remarquable des bénévoles d'Habitation adaptée et supervisée Mégantic, du comité du Fonds, ainsi que celui de tous les partenaires et collaborateurs et collaboratrices qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

François Jacques, député de Mégantic et Whip en chef du gouvernement

« Le gouvernement du Québec réitère son engagement envers la communauté de Lac-Mégantic en contribuant à des projets porteurs qui améliorent le quotidien de ses citoyens. Ce projet de logements adaptés est un bel exemple de mobilisation et de coopération, qui met en lumière la vitalité de Lac-Mégantic. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis fière de soutenir des initiatives qui permettent d'améliorer les milieux de vie et de dynamiser nos communautés, et ce, particulièrement en région. Lac-Mégantic pourra compter sur des infrastructures ciblées et pensées sur mesure pour répondre aux besoins de sa population, dans ce cas-ci, les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Pour notre gouvernement, il est important que tous les Québécois et Québécoises puissent avoir accès à un logement qui correspond à leurs besoins. Ce projet, sélectionné dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec, en est un exemple supplémentaire. À terme, il procurera à des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle un milieu de vie sécuritaire et propice à leur épanouissement. »

Sonia Bélanger, ministre de l'Habitation

« La construction de ces logements adaptés s'inscrit dans l'engagement de notre gouvernement à répondre concrètement aux besoins des personnes vivant avec un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi qu'à ceux de leurs proches. Nous sommes fiers de soutenir le développement de ces services essentiels grâce à une somme récurrente de 335 832 $ pour 2025-2026. En offrant un cadre de vie digne et adapté à ses citoyens et citoyennes les plus vulnérables, Lac-Mégantic témoigne de sa solidarité communautaire. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Des parents, des bénévoles, des membres de la communauté se sont mobilisés pour réaliser ce projet. La Ville de Lac-Mégantic est fière de soutenir la construction de ce bâtiment à hauteur de 952 000 $ grâce à un crédit de taxes, au don de terrains et même à une aide financière directe. »

Julie Morin, mairesse de Mégantic

« Depuis 2007, la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine a pour mission de soutenir des projets qui améliorent le quotidien des organismes auxquels nous contribuons financièrement. Nous avons le privilège d'annoncer aujourd'hui une aide financière de 1,35 million de dollars pour appuyer la réalisation d'un projet qui nous touche profondément. Dans la MRC du Granit, un tel projet est unique, essentiel et porteur d'espoir. Merci aux partenaires et aux bénévoles qui s'impliquent. Grâce à vous, nous bâtissons non seulement des murs, mais surtout des ponts vers une société plus inclusive et bienveillante. »

Mario Morin, président de la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine

« Chez Desjardins, nous avons à cœur de soutenir des initiatives qui répondent aux besoins concrets de nos collectivités. Le projet Habitation adaptée et supervisée Mégantic est un exemple inspirant de mobilisation collective au service de l'inclusion. Grâce au soutien du Fonds du Grand Mouvement (FGM) et du Fonds d'aide au développement du milieu (FADM), nous sommes fiers de contribuer à la création d'un milieu de vie inclusif, sécuritaire et humain pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. »

Marie-Josée Bolduc, présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit

Faits saillants

En juin 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision dans laquelle elle confirme notamment que le gouvernement peut utiliser à sa guise la somme résiduelle de 39 M$ qui lui revient en vertu du Plan d'arrangement de la Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie. De cette somme, 20 M$ ont été distribués directement aux familles des victimes de la tragédie. Le reste, environ 19 M$, est investi au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.

Pour que cette dernière somme soit allouée à des initiatives significatives et bénéfiques pour la communauté, la population de Lac-Mégantic a été invitée à présenter des projets. Un comité consultatif piloté par le député de Mégantic, François Jacques, a ainsi été mis sur pied pour analyser et sélectionner des projets.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic :

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

